Osimhen, notizia agghiacciante: tifosi del Napoli sconvolti

La notizia che ha sconvolto i tifosi del Napoli riguarda Osimhen. In particolare per via di una rivelazione fatta proprio di recente

Il Napoli ha una profondità della rosa tale da poter parlare di esuberi con una certa tranquillità. L’11 titolare a disposizione di mister Spalletti è di assoluta qualità, tanto che in virtù di qualche cessione i partenopei potrebbero contare su una proficua monetizzazione quasi garantita. Ovviamente niente è da dare per scontato. Senza contare che ogni trattativa ha i suoi pro e i suoi contro. Sicuramente i soldi in questione farebbero comodo, ma bisognerebbe anche trovare un relativo rimpiazzo ai suddetti giocatori in partenza.

Cosa che non sempre è facile. Soprattutto negli ultimi tempi, dove la concorrenza è tendenzialmente aumentata molto. Due giocatori in particolare sono finiti nella lista della spesa di numerosi top club: Victor Osimhen e Kvicha Kvaratskhelia, duo offensivo grazie al quale gli azzurri potrebbero finalmente vincere dopo tanto tempo uno scudetto. Anche in questo caso non c’è ancora niente di certo, benché la matematica sia effettivamente molto favorevole. Uno dei due potrebbe partire proprio a breve.

La coppia formata dal nigeriano e dal georgiano ha prodotto numeri da capogiro. Una media realizzativa che pochi tridenti possono vantare, mettendo dunque in conto la presenza di un giocatore in più. Loro sono riusciti in questo straordinario intento solamente in due, a suon di gol e giocate devastanti. Che sia campionato o Europa, per loro, poco cambia. La facilità di calcio che hanno messo in mostra dall’inizio della stagione non è passata affatto inosservata agli occhi delle big europee. Le quali hanno pensato a loro.

Sembra che il georgiano, tra gli ultimi arrivati, possa avere ancora vita “lunga” a Napoli. Ma non il suo compagno di reparto, destinato ad una cessione dal potenziale altamente remunerativo per le casse della società. Si parla di potenziali cifre a cui sarebbe davvero difficile dire di no.

Osimhen in direzione Bundesliga: ecco dove giocherà

L’interesse che il Bayern Monaco nutre nei confronti di Osimhen è ormai rinomato. Ne sono a conoscenza tutti. Il nigeriano a quanto pare ha ricambiato con particolare entusiasmo queste attenzioni, il quale si è mostrato molto disponibile ad un approdo in terra bavarese. Terra attualmente diretta da Thomas Tuchel, ex Chelsea e Paris Saint-Germain.

Con un allenatore del genere le sue capacità offensive verrebbero valorizzate parecchio. Dunque la scelta di un giocatore simile non sembra essere affatto casuale. Né tantomeno dettata dalla tendenza del momento. Lo scoglio di 150 milioni di euro, prezzo di valutazione imposto dal Napoli, non sarà facile da superare. Ma i bavaresi sembrano decisi a fare sul serio. Una figura del genere farebbe davvero comodo ad un Bayern in piena fase di rilancio. Considerando la dipartita professionale dell’ex allenatore Nagelsmann.