Un amore lungo 10 anni: Ancelotti spiazza Madrid

Carlo Ancelotti ha spiazzato nuovamente tutta Madrid: la notizia sul tecnico italiano è davvero clamorosa.

Con la vetta della Liga ormai quasi irraggiungibile, il Real Madrid punta ora a vincere la Copa del Rey e soprattutto la quindicesima Champions League della sua storia.

Nelle ultime settimane, però, si è parlato molto di quello che sarà il futuro dei Blancos e di un possibile addio di Carlo Ancelotti al termine della stagione. Il tecnico italiano piace molto al brasiliano ed egli stesso ha confermato che questo interesse fa piacere, ma aggiungendo allo stesso tempo di avere un contratto con il Real Madrid e di volerlo rispettare. Inoltre, nelle ultime ore, è arrivata una notizia su Ancelotti davvero clamorosa e che spiazza davvero tutti, ma che spiega bene quanto sia importante il legame tra il tecnico e il presidente del Real Florentino Perez.

Real Madrid, che regalo di Perez ad Ancelotti: tifosi spiazzati

Al di là di come finirà questa stagione, Carlo Ancelotti resterà nella storia del Real Madrid e ciò non può essere cambiato. Il tecnico italiano ha svolto un lavoro straordinario non solo in questa sua seconda avventura alla guida dei Blancos, ma anche e soprattutto nella prima dove riuscì a portare la decima Champions League, oltre alla vittoria della Copa del Rey. Nel 2021, anno in cui è iniziata la sua seconda esperienza a Madrid, invece, Ancelotti si è ripetuto vincendo di nuovo la Champions League e portando il Real al trionfo in Liga, mentre quest’anno ha la possibilità di vincere Champions League e Copa del Rey.

Nonostante le tantissime chiacchiere che si stanno facendo sul suo futuro, Ancelotti è molto apprezzato dalla dirigenza del Real Madrid e dal presidente Florentino Perez che ha sempre riconosciuto l’ottimo lavoro del tecnico italiano. Inoltre, il presidente dei blancos fece un regalo davvero super ad Ancelotti dopo la sua prima stagione al Real, donandogli un Audi A8 dal valore di 91.860 euro, ma ciò che spiazza i tifosi è che il tecnico italiano dopo 10 anni sta continuando ad usare quell’auto regalatagli da Perez. Un gesto che non può non lasciare indifferenti e che dice molto sul legame profondo che unisce i due.

Anche in una delle ultime conferenze stampa, Ancelotti ha speso parole al miele per Florentino Perez, dichiarando come il presidente non gli abbia dato la sensazione di volerlo mandare via al termine della stagione. Il Real Madrid ci penserà due volte prima di cambiare allenatore il prossimo anno, soprattutto qualora Ancelotti dovesse riuscire a portare a casa l’ennesima Champions League che renderebbe ancora più leggenda i Blancos.