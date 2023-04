Cristiano Ronaldo-Cassano, spuntano i messaggi privati: cosa si sono detti

Antonio Cassano e Cristiano Ronaldo, un rapporto che non è mai decollato con tanto di messaggi tra i due davvero incredibili da leggere.

L’ex attaccante italiano ha una collezione di discussioni un po’ con tutti i personaggi calcistici. Quanto accaduto con Cristiano Ronaldo è uno degli episodi più incredibili per Antonio Cassano, che ha svelato il contenuto dei messaggi scambiati.

Da una parte il genio ma la poca voglia di applicarsi, dall’altra la costanza portata a livelli mondiali. Basta già questo per descrivere le carriere di due protagonisti in poche parole. Da una parte Antonio Cassano, che aveva grande talento ma era sempre minore rispetto alla voglia di applicarlo in campo e in allenamento. Dall’altra Cristiano Ronaldo, una macchina da guerra sportiva pronto ad abbattere ogni record e in campo nel campionato arabo per una pensione più che dorata.

Quanto accaduto tra l’ex calciatore romanista e l’ex juventino è ancora analizzato dai tifosi, lo scambio epistolare sul cellulare rimane probabilmente nella storia, spiegato proprio dallo stesso Cassano.

Cassano vs Ronaldo, cos’è successo

La seconda vita di Antonio Cassano è con la Bobo Tv, l’esperimento dei quattro ex calciatori è diventato ora un punto di riferimento, che piacciano o meno le trasmissioni. Con Lele Adani, Nicola Ventola e Cristian Vieri si discute di calcio e non solo, andando spesso a raccontare episodi davvero curiosi. Come quello avvenuto con CR7, che ha contattato direttamente Antonio Cassano. Il motivo è davvero particolare, lo ha svelato il barese che credeva inizialmente in uno scherzo. È stato Gigi Buffon a confermare come l’utenza era del portoghese, al quale lui stesso aveva inoltrato il numero.

CR7 infuriato con Cassano, quest’ultimo in una diretta aveva confermato come Leo Messi era il più forte tra i due. Cassano ha svelato di aver ricevuto quattro lunghissimi messaggi in spagnolo (Ronaldo era “allergico” alla lingua italiana, lo ha dimostrato nel periodo juventino), con CR7 che gli intimava di avere rispetto per la sua carriera, per quanto fatto e quello che rappresentava. Messaggi inattesi, che hanno portato poi a una pronta replica dell’ex attaccante.

Come da suo stile, Antonio Cassano ha poi replicato: “Io non ho paura della verità e affronto il mondo intero. Gli ho scritto ‘Caro Cristiano Ronaldo, se la mancanza di rispetto è dire quanto ho detto, allora ti sto mancando di rispetto perché ho detto la realtà dei fatti”. Replica coerente per Cassano che sicuramente ha preso una grande soddisfazione al mondiale qatariota: CR7 fuori dai giochi e Messi ad alzare la coppa.