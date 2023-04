Annuncio Mourinho: c’è il nome della squadra del prossimo anno

José Mourinho, deciso il suo futuro: svelato il nome della sua prossima squadra, arriva l’annuncio

José Mourinho e un futuro tutto da scrivere. Il tecnico giallorosso, alla Roma, sta concludendo la sua seconda stagione ed i risultati sono decisamente dalla sua parte. L’anno scorso la vittoria della Conference League, quest’anno è ancora in corsa in Europa League (più che ribaltabile lo 0-1 incassato dal Feyenoord nell’andata dei quarti) e soprattutto per il quarto posto.

Insomma, il tecnico lusitano sta portando a casa gli obiettivi richiesti, anche se ha dovuto dire anzitempo addio alla possibilità di poter lottare per lo scudetto. D’altronde troppo forte il Napoli e troppo discontinua la società giallorossa per poter anche solo pensare di impenierire Spalletti e la sua squadra.

I risultati ottenuti dal tecnico hanno convinto il tifo giallorosso, con i supporters sempre dalla parte del Vate di Setubal in queste prime due stagioni. E la cornice dell’Olimpico è sempre caratteristica, da applausi, almeno fin qui lo è sempre stata, con i tifosi pronti a spingere la squadra in questo finale di stagione. Già, ma quale sarà poi il futuro del tecnico? Un grande punto interrogativo aleggia riguardo a ciò.

Mourinho resta alla Roma: arriva l’annuncio

A fine stagione potrebbero suonare le sirene arabe per José. Secondo alcuni rumors, infatti, l’Al Nassr sarebbe pronto ad offrire un contratto da 100 milioni di euro l’anno al tecnico, puntando tutto sulla presenza e sull’intercessione di Cristiano Ronaldo, più che nababbo in Arabia Saudita.

L’esonero di Rudi Garcia ha infatti aperto un buco in panchina e Mou potrebbe anche essere tentato verso questa nuova – e soprattutto munifica – esperienza. Anche in Europa, però, qualche panchina vuota potrebbe esserci. Grande incertezza c’è a Parigi, con il PSG che potrebbe cambiare ancora, mentre sembrano essere prive di fondamento le voci di un’ipotesi Real Madrid, se Ancelotti dovesse accettare la panchina del Brasile, così come quelle di un ritorno all’Inter, pure caldeggiato da tifosi nerazzurri nostalgici del lusitano.

E la Roma? I Friedkin di certo non hanno intenzione di rinunciare al tecnico portoghese. Ed anche le operazioni di mercato sembrano andare in questa direzione; Smalling ha ormai trovato l’accordo per il rinnovo – manca solo l’annuncio – così come anche Matic dovrebbe restare in giallorosso. In entrata, invece, sembra ormai fatta per l’arrivo di Aouar, altro pupillo di José.

A rspingere per una sua permanenza ci ha pensato nelle scorse ore anche il giornalista lusitano Bruno Fernandes. Ai microfoni di Tvplay si è letteralmente sbilanciato. “Mourinho si trova bene a Roma, la Serie A gli piace molto e credo che nella prossima stagione resterà ad allenare i giallorossi. José ha fiducia nel lavoro di Tiago Pinto“.