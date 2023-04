Miriam Leone irriconoscibile, com’è cambiata l’attrice: da non credere

Miriam Leone in una veste decisamente inedita, la popolare e seducente attrice si mette in mostra in maniera insolita

Nel nuovo millennio, una delle principali icone di fascino e sensualità all’italiana, senza ombra di dubbio alcuno, è Miriam Leone. La splendida catanese ha lasciato un segno profondissimo nel cuore dei fan e continua a regalare loro momenti a dir poco indimenticabili.

Classe 1985, la popolare modella e attrice ha inciso il suo nome nella storia prima diventando una delle Miss Italia più acclamate e celebrate di sempre per la sua avvenenza, nel 2008. Quindi, diventando una delle principali dive nostrane del grande schermo, se non la principale.

Miriam Leone, la stella più splendente nel panorama del cinema italiano: divina

Ormai, le intepretazioni di grande livello da parte di Miriam si sprecano, e contribuiscono ad alimentarne l’aura di fascino infinito e senza tempo, già entrato nella leggenda.

Dalla trilogia 1992, 1993 e 1994 andata in onda su Sky alcuni anni fa, un crescendo inarrestabile. Fino a farla diventare una stratosferica Eva Kant, nei due film su Diabolik a firma dei Manetti Bros. Per il 2023, è atteso anche il terzo capitolo della saga. Grande curiosità anche per la serie tv in cui Miriam interpreterà la storica giornalista Oriana Fallaci.

Intanto, Miriam regala spettacolo anche sul web, un post dopo l’altro su Instagram con scatti sempre clamorosi e in cui la sua bellezza e sensualità si confermano a livelli altissimi. E per i suoi numerosi ammiratori (oltre un milione e 600 mila followers) è sempre festa grande.

Miriam Leone, ritorno al passato e un riflesso nello specchio da urlo

Nei suoi scatti, a volte, Miriam riesce a sorprendere davvero per le forme che sa dare al suo fascino. Uno degli ultimi post, in particolare, ne ha messo in evidenza un aspetto assai particolare, una veste inedita che ci ha riportato indietro nel tempo.

Con una frangia mai vista e con un intimo vintage e retro, il riflesso nello specchio coglie tutti di sorpresa ma come sempre accende la passione e la fantasia dei fan. Like e commenti si sprecano, anche in questo look particolare il fascino di Miriam non si smentisce mai e raccoglie applausi a scena aperta. E’ prerogativa davvero di poche bellezze riuscire a risaltare in questo modo, ma Miriam, lo sappiamo, è capace di questo e altro.