Serie A: colpo a sorpresa, Matip firma con una big

La Serie A durante il calciomercato estivo potrebbe accogliere Joel Matip. Una big è in vantaggio, ma altre opzioni sono sul tavolo.

In Serie A si inizia a guardare già al futuro e a come rinforzare il club in vista anche di una prossima stagione che si preannuncia molto importante per provare ad alzare l’asticella sia in Serie A, ma anche in Europa per chi disputerà le competizioni internazionali.

E uno dei possibili colpi di calciomercato potrebbe essere proprio Matip del Liverpool. Il giocatore, stando a quanto riferito da Football Insider, è in uscita dal club inglese e una big di A è pronta approfittarne. Naturalmente si tratta di una semplice ipotesi che dovrà essere confermata e molto dipenderà anche dalle uscite che ci saranno.

Calciomercato: Matip in Serie A, ecco con chi firma

Joel Matip si candida ad essere una possibilità importante oltre che un rinforzo ideale per cercare di alzare la qualità della rosa. Stiamo parlando, infatti, di un calciatore di esperienza e quindi non ci resta che aspettare le prossime settimane per avere un quadro molto più chiaro della situazione e anche capire quale squadra potrà puntare sul giocare del Liverpool.

La sua duttilità sembra essere molto utile per squadre che utilizzano una difesa a 3 e quindi il Milan, conoscendo anche la possibilità di Pioli di riproporre un modulo che ha dato tante soddisfazioni, potrebbe puntarci. Anche perché in quel ruolo ci sono state diverse lacune nella stagione in corso. Attenzione anche all’Inter e occhio al Napoli, che in difesa ha bisogno di rinforzi e Matip si candida ad essere il giocatore ideale.

Il Liverpool non si opporrà ad una sua cessione e quindi molto dipenderà dalla volontà del diretto interessato ad accettare la nostra Serie A. Vedremo cosa succederà ed alla fine chi punterà durante il calciomercato estivo sul calciatore che, come detto, ha voglia di continuare a giocare ad alti livelli.

Mercato: la volontà di Matip decisiva in questo trasferimento

Il destino di Matip naturalmente sarà fortemente condizionato dalla volontà del giocatore in ottica calciomercato estivo. L’idea è quella di proseguire a sognare in grande e provare naturalmente a giocare in una big considerando che le prossime potrebbero essere le ultime ad alto livello.

La Serie A si candida ad essere una possibilità importante considerando anche il fatto che molte squadre sono alla ricerca di giocatori con determinate caratteristiche. Naturalmente tutto dipenderà anche dalle offerte che saranno messe sul tavolo. Si tratta di una vicenda destinata a riservare novità nel giro di davvero poco tempo considerando anche il fatto che il Liverpool deve cedere per reinvestire.