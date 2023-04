Aida Yespica come non l’avete mai vista: anticipazione piccante

Aida Yespica sta tornando rapidamente protagonista, il suo annuncio sta lasciando senza fiato i tanti followers della showgirl sudamericana.

Personaggio sempre molto seguito e amato dal pubblico, la showgirl è tornata sulla breccia dell’onda. La 40enne riprende il terreno perduto e lo fa infiammando i social, la venezuelana vuole essere nuovamente una delle donne più desiderate dagli italiani.

Una delle donne più belle, affascinanti e discusse torna a far parlare di sé. Aida Yespica è un sogno per molti fan, che seguono attentamente la sua vita e il percorso lavorativo. Tanti gli ammiratori della ormai 40enne venezuelana, che è stata protagonista del gossip anche con le sue storie d’amore con i calciatori. Fu legata sentimentalmente a Matteo Ferrari, ex difensore dal quale ha anche un figlio, molto più chiacchierata fu la storia (vera o presunta) con Mehmut Ozil, ex stella del Real Madrid.

È stata al centro dell’attenzione, ma ha avuto anche momenti di difficoltà. Qualche anno fa ha raccontato di aver perso tutti i soldi in una truffa, e di certo non è stato facile ripartire. Un annuncio di diverso genere invece ora rallegra i suoi fan.

Yespica pronta, i fan impazziscono

I movimenti della showgirl sono sempre seguiti, soprattutto quelli sul web. Ed è proprio a loro che è riservata una grande novità, svelata dalla stessa Aida Yespica che, per tramite dei social, ha così fatto il suo annuncio: “Sono eccitata all’idea di condividere la mia vita privata su Onlyfans”. Pur con un milione di fan su Instagram, la venezuelana vuole ora aprirsi a un altro social, una vetrina che le consentirebbe di avere un maggior introito a quanto pare.

Novità che è analizzata da un punto di vista privato ed economico, dividendo in due parti i fan. Da una parte ci sono quelli che preferiscono una visione … free dei suoi post su Instagram, ammirandola senza aver bisogno di pagare costi, se non quelli della semplice connessione web. Dall’altra invece potrebbe esserci un numero altrettanto alto di fan che potrebbero seguirla nella visuale maggiormente privata. Per accedere al profilo Onlyfans di Aida Yespica ci vorrà un abbonamento mensile di 25 dollari. Non pochi come costo, considerando come in un anno un fan andrebbe a spendere 300 dollari, circa 270 euro andando al cambio attuale.

Una mossa che fa discutere e che ha aperto il dibattito. L’apertura di Aida Yespica ad Onlyfans è dettata da motivi artistici o puramente economici? Cosa mostrerà nel suo profilo privato? Di certo questa è una mossa che fa parlare di lei, in questi tempi non è poco.