Scudetto Napoli, la promessa di Caterina Balivo: “Lo farò in piazza”

Con l’attenzione ovviamente rivolta al prossimo impegno di Champions League, a Napoli continuano i preparativi per la ormai prossima festa Scudetto. Ed in tal senso arriva una promessa particolare da parte di Caterina Balivo!

Uno dei volti più apprezzati ed amati della televisione italiana è senza ombra di dubbio Caterina Balivo. Presentatrice di successo, ha una fama che la precede ed è un punto di riferimento anche per tante famiglie nostrane. Nata a Napoli, non ha mai nascosto la sua fede azzurra e, per questo motivo, è anche molto amata da tantissimi supporter. Adesso è arrivata la sua promessa relativa alla ormai prossima, a quanto pare, festa Scudetto Napoli. E ci sarà, verosimilmente, da divertirsi per tutti i presenti.

Festa Scudetto Napoli, la promessa di Caterina Balivo

E’ un calderone di emozioni nelle ultime settimane Napoli. Da una parte la frenetica attesa per la matematica certezza della conquista del terzo Scudetto della sua storia. Dall’altra parte il sogno di centrare per la prima volta nella sua storia una semifinale di UEFA Champions League. La squadra di Spalletti ha la possibilità di scrivere a fuoco il proprio nome negli annali di questo club ed i cittadini si preparano ad esplodere di passione. Dai più noti agli sconosciuti.

Non sarà certamente da meno Caterina Balivo, che non ha mai nascosto di essere una grande tifosa del Napoli. Ieri, intervistata da Francesca Fialdini nel corso della trasmissione “Da noi… a ruota libera” ha fatto una promessa davanti a milioni di telespettatori. Dopo aver rifiutato alcune proposte, una di quelle la rasatura dei propri lunghi capelli, alla fine ha accettato quella più consona, secondo le sue valutazioni. Ha, infatti, promesso che farà una pizza in piazza davanti a tutti i presenti.

Le ultime sul Napoli

Gli azzurri di Luciano Spalletti, al momento, hanno un vantaggio a dir poco rassicurante ad 8 giornate dalla fine del campionato. Il +14 rispetto alla Lazio rappresenta un margine che trasmette serenità a tutto l’ambiente e, per questo motivo, i preparativi per la grande festa finale vanno avanti. Adesso, però, l’attenzione di tutti è rivolta a domani sera, quando arriveranno allo stadio Diego Armando Maradona i rossoneri di Stefano Pioli. In palio c’è il pass per la semifinale di Champions League ed i partenopei vogliono regalare alla propria gente un altro momento storico ed indimenticabile. La parola, adesso, come al solito passa al campo.