Djokovic e Berrettini, retroscena infortunio: spunta la foto-verità

Il campione serbo, battuto da Lorenzo Musetti negli ottavi di finale a Monte Carlo, potrebbe soffrire di un problema serio

Inarrestabile. Cannibale. Già trionfatore, per la decima volta in carriera, agli Australian Open e già in ottima posizione – è secondo alle spalle di Daniil Medvedev, nella Race ATP 2023. Tutto questo è Novak Djokovic, il fuoriclasse serbo che condivide con Rafael Nadal il primato di giocatore con più Major vinti in bacheca (22). Eppure…eppure il nostro Lorenzo Musetti, alla fine di una battaglia epica, è riuscito ad avere la meglio sul nativo di Belgrado, estromettendolo agli ottavi di finale del prestigioso Masters 1000 di Monte Carlo.

Ma cosa c’è dietro l’inopinata sconfitta di Djokovic, oltre alla prrestazione super dell’Azzurro? Nelle ultime ore è spuntato un retroscena che potrebbe svelare molto sulle condizioni fisiche del campione, apparaso dolorante e non al meglio sia nel precedente turno contro Ivan Gakhov che nel match contro Musetti. Una sessione di allenamento tenutasi proprio sulla terra rossa monegasca potrebbe esser stata fatale al giocatore slavo.

Djokovic, il gomito preoccupa: la situazione

Domenica scorsa, nella tradizionale fase preparatoria al torneo che ha preso il via, nel suo tabellone principale, proprio il giorno di Pasqua, Djokovic si è allenato con Matteo Berrettini, suo partner nell’occasione. La giornalista Corinne Dubreuil, presente a bordo campo per immortalare le gesta di uno dei grandi favoriti della competizione, ha documentato attraverso delle foto inequvocabili quanto accaduto. Distesosi per difendere un colpo con il rovescio ad una mano – una rarità per il serbo, solitamente biname in questo colpo – Djokovic ha avvertito una fitta al gomito destro. Accompagnando il tutto con un grido di dolore.

Il fatto di aver giocato il suo primo match in tabellone senza alcuna protezione all’arto non deve trarre in inganno, perchè nel successivo incontro – quello contro Musetti – è apparsa una vistosa fasciatura nera nella parte ‘incriminata’. Il diretto interessato non ha ancora detto nulla sull’argomento, ma è più che possibile che, dopo la sollecitazione della parte dolorante avvenuta nella partita contro Gakhov, la situazione sia peggiorata. Costiringendo uno dei giocatori più forti di tutti i tempi ad indossare una protezione nel match perso contro l’italiano.

Pur senza nulla togliere alla straordinaria impresa del nativo di Carrara, restano da verificare le condizioni di Djokovic soprattutto in vista dei prossimi importanti impegni sulla terra battuta. Oltre al Masters 1000 di Roma infatti, alle porte c’è il Roland Garros. Nel tempio di Rafa Nadal, suo grande rivale e già vincitore per ben 14 volte della kermesse parigina, potrebbe arrivare il 23esimo titolo Slam per il fenomeno serbo. Un traguardo che, se raggiunto, gli consentirebbe di issarsi in vetta solitaria ai tennisti con più titoli del Grande Slam messi in bacheca.