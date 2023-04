Si ritira un’icona dello sport: il triste annuncio gela i tifosi

Nemmeno 30enne, l’atleta ha deciso di ritirarsi: la miglior esponente, per tanti anni, della disciplina nel suo paese, ha detto stop

Si può essere grandi, anzi grandissimi, ed essere ricordati come figure significative in un determinato sport anche se non si è arrivati nemmeno vicine alle vette stratosferiche delle grandi campionesse. Anche se non si sono vinti ori olimpici e non si è mai primeggiato in gare di Coppa del Mondo.

È il caso della sciatrice britannica che nel corso della sua carriera è riuscita ad ottenere la bellezza di 12 ori e 2 argenti a livello di competizioni all’interno del Regno Unito. Una sorta di cannibale, purtroppo solo in patria, i cui potenziali successi fuori dall’isola sono stati spesso frustrati da tanti infortuni. Pur capace di collezionare 96 gettoni nel massimo circuito, con due tredicesimi posti quali migliori risultati – nel gigante di Courchevel nel 2017, e in quello a Soelden nel 2021 – l’atleta nativa di Torphins si era specializzata nello slalom speciale e in quello gigante. Qualche giorno fa, dando seguito a dei rumors che circolavano nell’ambiente da diverse settimane, è arrivato il tanto temuto annuncio.

Alex Tilley dice basta: lo sport britannico perde un’icona

“È arrivato il momento di dire addio al mio tempo da sciatrice agonista – ha esordito Alex Tilley – e accogliere nuove sfide e avventure che la vita mi può offrire. Sono veramente grata a tutti coloro che mi hanno sostenuta nel corso della mia carriera: spero di rimanere coinvolta nell’ambiente dello sci con un altro ruolo“, ha concluso la britannica parlando attraverso i suoi canali social. Per tanti anni considerata giustamente, conti alla mano, la miglior sciatrice del suo paese, Tilley può vantare il 79esimo posto in classifica generale di Coppa del Mondo – nel 2018 e nel 2020 – come miglior risultato stagionale conseguito nella sua carriera.

Detto delle presenze in Coppa del Mondo, quasi 100, la scozzese puà anche vantare la partecipazione a 5 Mondiali e a 2 Olimpiadi Invernali. Per quello che riguarda i migliori piazzamenti nei grandi eventi, Tilley è giunta quindicesima in parallelo e diciassettesima in gigante nella kermesse iridata di Cortina 2021. L’ultima gara disputata dalla sciatrice resta il gigante di Semmering di fine dicembre 2022.

Successivamente, attraverso un periodo che si pensava potesse essere solo sabbatico ma che alla fine si è rivelato propedeutico alla sofferta decisione, ecco arrivare il triste annuncio del ritiro. Tutti i tifosi britannici, considerando che la stagione dello sci alpino è finita da quasi un mese, hanno ora il tempo di metabolizzare l’addio. Sperando che nel frattempo possa emergere, da un settore giovanile quasi mai proficuo dal punto di vista dei talenti sfornati, una nuova stella.