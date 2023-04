Napoli-Milan: si allena a parte, altro assente al Maradona

Napoli-Milan è ormai alle porte e per i tecnici è arrivato il momento di fare la conta dei giocatori disponibili. Ecco le ultime.

E’ la vigilia di Napoli-Milan. La vittoria per 1-0 dell’andata lascia ancora i giochi aperti e per questo motivo entrambe le squadre stanno preparando la sfida nei minimi dettagli. L’obiettivo è quello di non sbagliare nulla e provare ad ottenere una qualificazione in semifinale che sa di storia.

Per un tecnico, però, non arrivano assolutamente buone notizie. Stando a quanto riferito da La Gazzetta dello Sport, un calciatore si è allenato a parte in questa vigilia e a questo punto la sua presenza è in forte dubbio.

Napoli-Milan: trema il tecnico, salta il big match?

Dopo le diverse assenze, soprattutto in casa Napoli, la speranza dei tecnici era quella di poter contare su tutta la rosa a disposizione per provare ad ottenere un risultato sicuramente importante e quindi difendere l’1-0 dell’andata per i rossoneri oppure ribaltare la situazione come per i partenopei.

Ma in questa vigilia per un tecnico non arrivano sicuramente notizie positive. Un calciatore, infatti, si è allenato a parte e la sua presenza è a forte rischio. Secondo quanto riferito dalla Rosea, Thiaw non ha ancora pienamente smaltito la contrattura rimediata contro il Bologna e la seduta con il gruppo è stata decisa in via precauzionale. Naturalmente nelle prossime ore Pioli in conferenza stampa farà il punto della situazione sulle condizioni del suo difensore anche in ottica partita.

A questo punto una sua presenza da titolare sembra essere esclusa. La speranza è quella di recuperarlo per la panchina per poi averlo a disposizione in campionato. C’è anche da dire che Pioli non stava pensando a dare spazio a Thiaw, ma in difesa dovrebbe esserci Kjaer con Tomori. Ance se la candidatura di Kalulu cresce giorno dopo giorno e non possiamo escludere una sorpresa in quel ruolo.

Napoli-Milan: recuperano Osimhen e Giroud

Se per Thiaw la strada per il recupero sembra essere molto difficile, Napoli e Milan possono sorridere per la presenza in campo di Osimhen e Giroud. Il nigeriano, nonostante non sia ancora al 100%, sarà titolare nella speranza di dare una mano alla squadra nel completare la rimonta.

C’era stato nelle scorse ore qualche timore per Giroud. Ma il francese ha smaltito il problema fisico e si è allenato regolarmente con il gruppo. Quindi il transalpino quasi certamente partirà titolare visto che Origi in questo momento non ha dato le garanzie giuste e soprattutto Ibrahimovic non è stato inserito in lista oltre naturalmente ancora ai box per un problema fisico.