Gelo Napoli, vuole andare via: addio inevitabile

Gelo in casa Napoli dove c’è un calciatore che, di rimanere in azzurro, non ne vuole assolutamente sapere

Tanto è vero che sta aspettando l’arrivo dell’apertura estiva del calciomercato per poter andare via. Non vede l’ora di poter fare le valigie e affrontare una nuova avventura. A quanto pare, l’unica cosa importante per il calciatore in questione, è andare a giocare altrove ma non con gli azzurri. Lo stesso Spalletti sembra oramai essersi arreso visto l’insistenza da parte dell’atleta che, di Napoli, non ne vuole proprio più sapere.

Le richieste di mercato per il giocatore di certo non mancano, In questi ultimi mesi lo spazio per lui si è notevolmente ridotto. Non si aspettava affatto di finire nella lista dei “non titolari” da parte del mister di Certaldo. Lo stesso che, in quel reparto, preferisce altri calciatori. Difficile fargli cambiare idea: vuole andare via e, a meno di clamorosi colpi di scena, sarà accontentato.

Napoli, il calciatore ha deciso: vuole andare via

Mentre una città ed una squadra intera si sta preparando all’appuntamento più importante della stagione il prossimo martedì sera, c’è una nota dolente in casa azzurra. Si tratta di Diego Demme che pretende più spazio. Uno spazio che il mister non vuole assolutamente concedergli. Pensare che l’italo-tedesco era stato convinto dallo stesso allenatore a non lasciare la squadra già nel mese di gennaio. Quando una sua cessione sembrava oramai cosa fatta.

Le richieste di calciomercato, per lui, di certo non mancano. Non solo in Italia, ma anche all’estero. In Serie A ci pensano sempre la Salernitana (un pallino del presidente Iervolino) e la Fiorentina (nel caso in cui dovesse essere ceduto Amrabat in un top club estero). Mentre non è assolutamente da scartare l’ipotesi che porta alla Turchia dove l’ex Lipsia ha vari ammiratori che sono pronti a garantirgli un posto da titolare. Una titolarità che aveva fino a quando non è arrivato Franck Anguissa.

Il camerunense ha stravolto completamente i piani della squadra diventando un perno inamovibile del centrocampo. Poi l’infortunio allo stesso Demme che lo hanno portato, sempre di più, nel dimenticatoio. Adesso, però, non vuole concedere altri “piaceri” a Spalletti: in estate farà le valigie e non si farà convincere a rimanere. Va bene vincere lo scudetto (che manca da 33 anni), ma il calciatore vuole rimettersi in gioco. E lo farà lontano sicuramente da Napoli.