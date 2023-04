280 milioni di euro: il Psg terrorizza la Serie A

Uno scenario che può davvero far tremare le gambe a due grandi del nostro calcio: PSG pronto all’assalto estivo

Ancora qualche settimana e la Serie A regalerà i suoi verdetti ufficiali. A partire dallo scudetto che a Napoli attendono con ansia: manca solo l’aritmetica ma gli azzurri di Luciano Spalletti potranno festeggiare molto presto.

Per i futuri campioni d’Italia, però, l’attenzione è adesso rivolta al cammino europeo. Dopo la sconfitta col Milan nell’andata dei quarti di finale di Champions League, gli azzurri hanno tutta l’intenzione di ribaltare la situazione regalandosi la semifinale che – verosimilmente – li vedrebbe in campo contro l’Inter. Certamente viva la lotta per rientrare tra le prime quattro in Serie A: un obiettivo che al di là del Napoli, accomuna ben sette squadre per tre slot disponibili. Ed intanto i pensieri delle grandi società, italiane ed estere, sono già rivolti verso la prossima sessione di calciomercato. Un’estate bollente nella quale il PSG di Nasser Al-Khelaifi vuole continuare a fare la voce grossa come in passato. I risultati, però, in campo europeo sono stati ancora una volta deludenti. Ecco perchè stavolta si farà ancora più sul serio, mettendo mani al generoso portafogli il proprietario del club francese vuole strafare. E in tal senso a pagarne le spese può essere proprio la Serie A.

Non solo Leao: il PSG fa piangere pure il Napoli

Il direttore sportivo Luis Campos avrebbe già messo nel mirino, ormai da diversi mesi, due delle stelle più luminose della nostra Serie A.

L’offerta che potrebbe giungere a partire dal prossimo giugno, rischia seriamente di scippare il calcio italiano di due pedine destinate a diventare tra i più importanti calciatori al mondo nei prossimi anni. In primis Rafael Leao, che il Milan non è riuscito ancora a blindare con il rinnovo contrattuale. La scadenza dell’attuale accordo è ferma al 2024 e senza una nuova intesa, la cessione sarà inevitabile: in tal senso, i francesi possono davvero fare follie. Insieme al gioiello portoghese Campos non perde di vista nemmeno Victor Osimhen, che nel recente passato non ha chiuso in modo perentorio la porta ad una possibile partenza da Napoli. Il capocannoniere della Serie A fa impazzire diverse società, come il Manchester United in Premier League ma non solo.

Ecco quindi che per sbaragliare la concorrenza, Al-Khelaifi potrebbe accontentare le richieste complessive di rossoneri e azzurri: non meno di 250-280 milioni di euro sul piatto. Una cifra folle, che stravolgerebbe l’attacco dei parigini in attesa di conoscere il destino di Messi – apparentemente sempre più vicino al ritorno al Barcellona – e quello di Mbappè che rimane il sogno proibito di Florentino Perez e Ancelotti. Ma intanto sia Leao che Osimhen rischiano di salutare Milan e Napoli: la potenza economica del PSG può, ancora una volta, rendere possibile l’impossibile.