Lo prende il Napoli, la stella del Bologna sarà azzurra

Non ci sono solo gli azzurri sul calciatore, ma proprio il Napoli sarebbe piombato su di lui per averlo nella prossima stagione.

Una stagione memorabile con il terzo scudetto ormai vicinissimo e per la prima volta, i Quarti di finale di Champions League. Il Napoli ha davvero sorpreso i pronostici di inizio stagione, soprattutto perché in tanti non avrebbero immaginato un impatto tale al primo anno italiano di calciatori come Kim Min-jae e Khvicha Kvaratskhelia. Ovviamente, un Ds preparato come Cristiano Giuntoli, ha già diversi nomi sul taccuino per quanto riguarda i possibili acquisti per la prossima stagione.

Si sa che gli azzurri puntano su un modello di mercato basato sui giovani e senza sprechi ed infatti oggi starebbe pensando ad una nuova promessa del calcio europeo. Il calciatore gioca già in Italia, al Bologna e non sono soltanto i Partenopei a cercarlo.

Lo prende il Napoli: ecco la stella del Bologna

Le voci di mercato vedrebbero infatti diverse squadre tra cui l’Inter, sul promettente Stefan Posch, austriaco classe ’97. Attenzione però, anche alle squadre inglesi e tedesche che potrebbero richiedere informazioni. Il difensore nato a Judenburg è ufficialmente a Bologna in prestito con obbligo di riscatto condizionato dall’Hoffenheim, ma soprattutto i Felsinei rischiano di dover rinunciare a lui già dalla prossima estate.

Come detto, infatti potrebbero arrivare diverse offerte per il venticinquenne che si sta ben comportando nella stagione bolognese. Anche i Felsinei hanno superato le aspettative, proprio come il Napoli, ed oggi puntano per un posto in Conference League. 22 partite e pensate, da difensore, ben 5 gol segnati in Serie A per lui. Tra l’altro, il calciatore ha già giocato sia in Europa League che in Champions League.

Secondo le ultime voci, il Napoli quindi, starebbe seguendo molto da vicino il calciatore arrivato in Italia solo nell’estate scorsa, dopo aver giocato solo in Austria e Germania. Posch, sarebbe tra l’altro l’ideale per una squadra che cerca calciatori versatili per le varie competizioni in cui sarà impegnata, proprio come il Napoli.

L’austriaco infatti, gioca sia da difensore centrale che da laterale basso di sinistra. Costituirebbe un’ottima alternativa a Mario Rui e Matias Olivera, ma potrebbe anche giocare centro-sinistra nella difesa a 4. Secondo Transfermarkt, il calciatore che ha vestito 22 volte la divisa dell’Austria, varrebbe 10 milioni di euro, al momento. Il Bologna però, potrebbe chiedere almeno il doppio viste le richieste che si dice dovranno arrivare in estate.