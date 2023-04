Elettra, la giacca si apre ed è senza reggiseno

Una Elettra Lamborghini che più al naturale non si può: senza filtri, senza make up e… senza reggiseno: scatto bollente

Elettra Lamborghini, l’ereditiera (è nipote di Ferruccio Lamborghini, il fondatore dell’omonima casa automobilistica, nata come fabbrica di trattori, uno dei brand più conosciuti e apprezzati all’estero del Made in Italy) più famosa e amata dagli utenti dei social network, non smette di stupire. Cantante, con tanto di partecipazione al Festival della Canzone Italiana di Sanremo, influencer e anche conduttrice televisiva.

Infatti, la prorompente ereditiera dalla scorsa stagione televisiva è al timone, insieme ai Panpers, duo comico formato da Andrea Pisani e Luca Peracino, del programma comico “Only fun-Comico show”, in onda in prima serata su Nove. E proprio nelle inedite vesti di presentatrice Elettra ha rivelato un’inaspettata vena comica dimostrandosi una perfetta spalla per i comedian che si alternano sul palco. Eppure, manco a dirlo, i telespettatori a ogni puntata di “Only fun-Comico show” rimangono letteralmente rapiti più dai suoi esplosivi outfit che dalle sue sue doti comiche e da conduttrice televisiva.

Elettra Lamborghini al naturale: senza trucco e senza reggiseno

Make up perfetto e look che lasciano ben poco spazio all’immaginazione, Elettra sa come infiammare il pubblico. Insomma, la cantante ed ereditiera opta sempre per outfit che valorizzano la sua “carrozzeria” da vera fuoriserie o, meglio, da supercar come quelle prodotte dall’azienda di famiglia, sogno a quattro ruote di tutti gli amanti della velocità.

Anche Elettra fa sognare con le sue curve super-hot, in particolare con il suo giunonico décolleté che per la gioia dei suoi fan è incontenibile. Ma Elettra Lamborghini, per parafrasare una hit di qualche anno fa, non è solo un seno rigoglioso e lato b da urlo (è famosa anche per il twerking, l’ondeggiare vorticosamente i glutei con un effetto molto sensuale e provocante), ha molto altro da offrire.

E per dimostrarlo ha pubblicato sul suo profilo Instagram una foto che la ritrae al naturale, senza quindi filtri e make up. In vestaglia leopardata, sguardo languido, sorriso abbozzato, occhi verdi, labbra carnose, appena sottolineate da un velo di rossetto, il florido seno che fa capolino, l’ereditiera è bellissima e sensuale come quando dallo schermo televisivo attenta alle coronarie dei telespettatori. Anche perché a rendere bollente lo scatto è un dettaglio che salta subito all’occhio: Elettra non indossa il reggiseno.

Comunque, nonostante tanta audacia, la foto, oltre che ovviamente dai follower uomini, è stata molto apprezzata anche dalle donne, di solito mai tenere nei confronti delle loro consimili che mettono in mostra le loro grazie: da “sei bellissima con e senza trucco, sempre” a chi le riconosce di essere “più bella al naturale che truccata“, è tutto un coro di approvazione e di entusiastici commenti per la conturbante Elettra.