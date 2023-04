Vendetta Napoli, strappato al Milan per 25 milioni più bonus

Dopo il pareggio maturato allo stadio Maradona contro il Verona, il Napoli si prepara ad affrontare il ritorno dei quarti di finale di Champions League.

Mercoledì il Napoli sarà impegnato allo stadio Diego Armando Maradona nel ritorno dei quarti di finale di Champions League contro il Milan, vittorioso a San Siro per 1-0 grazie alla rete di Bennacer.

Quella contro i rossoneri si prospetta essere la partita più importante della stagione vista la posta in palio. Nonostante questo, però, la dirigenza partenopea lavora anche per il futuro, per cercare di regalare al tecnico Luciano Spalletti calciatori importanti per la stagione che verrà. Con il futuro di Kvaratskhelia e Osimhen sempre più incerto, la società sembra aver già individuato un possibile rinforzo per il reparto offensivo. Qualora gli azzurri decidessero di affondare, il Milan potrebbe andare incontro alla prima beffa del prossimo calciomercato estivo.

Il Napoli ha scelto il nuovo bomber: obiettivo Okafor

Come detto, nonostante il finale di stagione molto intenso che attende il Napoli sul campo, la società è già al lavoro per cercare di rinforzare la rosa a disposizione del tecnico toscano.

Il futuro di Kvaratskhelia e Osimhen è sempre più in bilico, visto che i grandi top club europei sono pronti a darsi battaglia per cercare di portarli via da Napoli. Proprio per questo la dirigenza si sta guardando intorno, tanto da aver individuato il grande obiettivo per il reparto proprio offensivo. Stiamo parlando di Noah Okafor, attaccante svizzero classe 2000 del Salisburgo. Il ragazzo si sta rendendo protagonista di una grande stagione, che lo vede a quota dieci reti realizzate e cinque assist forniti in 31 partite disputate tra campionato e coppe. Queste ottime prestazioni non sono passate inosservate agli occhi del Napoli, che pare intenzionato a fare sul serio. Il Salisburgo per lasciarlo partire è pronto a chiedere circa 25 milioni di euro più bonus, cifra importante ma decisamente alla portata del club azzurro.

Sul calciatore classe 2000, però, c’è anche il forte interesse del Milan che lo segue da diverso tempo. Oltre alla sfida di Champions League, quindi, Milan e Napoli sono pronte a sfidarsi anche in sede di mercato, per cercare di assicurarsi un attaccante dal grande futuro. Il calciomercato estivo sembra già entrare nel vivo, con il Napoli pronto ad affondare per il primo grande acquisto della prossima stagione. Noah Okafor vede sempre più vicina la Serie A.