Gaia Sabbatini come Camila Giorgi: selfie allo specchio e mini shorts

Selfie allo specchio in mini shorts e top: la mezzofondista Gaia Sabbatini è da infarto come la tennista Camila Giorgi

“Tutte le famiglie felici sono uguali, ogni famiglia infelice è infelice a modo suo“, è il celeberrimo incipit di uno dei capolavori della letteratura russa, “Anna Karenina” di Lev Tolstoj. Evidentemente, parafrasando il suddetto incipit, anche tutte le belle del web e dei social network si somigliano o, meglio, si imitano.

Gaia Sabbatini, mezzofondista italiana e campionessa europea under 23 dei 1500 metri piani a Tallinn nel 2021, si sta facendo largo sulle piste d’atletica con il suo talento e in quella autentica giungla che è il web con i suoi scatti ad alto tasso erotico.

Insomma, la giovane e promettente mezzofondista è intenzionata, a quanto sembra, a ripercorrere le orme di un’altra rappresentante dello sport del Bel Paese, la tennista Camila Giorgi che inebria i suoi fan in campo con le sue volèe e fuori dal campo con foto che mettono in risalto le sue curve da urlo.

Gaia Sabbatini, selfie allo specchio e mini shorts: da infarto come Camila Giorgi

Ma Gaia Sabbatini non si accontenta di essere considerata l‘erede della tennista. Entrambe bionde e con curve cesellate da anni di pratica sportiva, Gaia aspira a essere come Camila. Non ci credete? Beh, allora, guardate con attenzione il selfie allo specchio della mezzofondista di cui sopra.

A parte il fatto che Gaia in mini short azzurri, che lasciano intravedere le sue meravigliose gambe, e top nero che scopre il ventre ultrapiatto è incantevole, da urlo, qualcos’altro dovrebbe attirare la vostra attenzione. La posa non vi dice nulla? E pure dovrebbe se siete fan o follower della tennista marchigiana. Infatti, è la tipica posa, quasi un suo marchio di fabbrica, in cui s’immortala allo specchio Camila Giorgi mandando in sollucchero i suoi adoranti fan.

Un velato omaggio a quella che considera il suo modello per come ha saputo scalare le classifiche quanto a numero di follower che la seguono sui social network o un vero e proprio guanto di sfida del tipo “Camila Giorgi, scansati, posso fare meglio di te!”? Chi può dirlo. Quel certo è che l’eterno dualismo “Eva contro Eva” è sempre da tenere in considerazione con due bellezze da infarto come Gaia Sabbatini e Camila Giorgi.

Ma forse, mettendo da parte per una volta la proverbiale rivalità femminile, il selfie della mezzofondista nella classica posa della tennista è un modo per correre in soccorso dei fan di Camila Giorgi che nei prossimi giorni dovranno fare a meno dei suoi scatti mozzafiato visto che la tennista marchigiana sarà impegnata nel preliminare, a Bratislava, della “Billie Jean King Cup” contro la Slovacchia, con in palio l’accesso alle Finals in programma a novembre.