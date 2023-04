Diletta Leotta sconvolge i tifosi del Napoli: la rivelazione in diretta

Il Napoli incassa un pari deludente contro il Verona, il messaggio lanciato in diretta da Diletta Leotta preoccupa i tifosi

Il sabato di campionato, ancora una volta, alla vigilia degli impegni delle squadre nelle coppe europee ha rilasciato risultati piuttosto a sorpresa. Il Milan ha inaugurato il pomeriggio pareggiando per 1-1 a Bologna con un turnover totale. In serata, l’Inter ha addirittura perso per 1-0 in casa con il Monza. In mezzo, anche il Napoli capolista è incappato in un mezzo passo falso, pareggiando al ‘Maradona’ con il Verona.

Una sfida che è andata molto diversamente da come immaginavano i tifosi che hanno riempito lo stadio e gli addetti ai lavori. Per DAZN, a bordo campo c’era la solita Diletta Leotta, che è stata uno dei pochi motivi per sorridere nel pomeriggio dei tifosi partenopei.

Napoli-Verona, Diletta Leotta assiste alla frenata degli azzurri: momento non brillante per la squadra di Spalletti

A lungo, il Napoli non è riuscito a essere incisivo, il Verona si è difeso con ordine e per oltre un’ora ha rischiato pochissimo.

Qualcosa è cambiato solo con l’ingresso di Osimhen, che ha avuto la palla per vincere la partita, ma il suo destro si è infranto contro la traversa. Ha rischiato di vincere anche la squadra ospite, in realtà, con il contropiede fallito clamorosamente da Ngonge al 90′. La squadra di Spalletti, al ritorno dalla pausa per le nazionali, ha faticato a ritrovare la consueta brillantezza e in questo momento arranca. Servirà molto di più per ribaltare la situazione con il Milan in Champions League, dopo il ko per 1-0 all’andata. E il pari con gli scaligeri ricorda anche che il discorso scudetto, per quanto ben avviato, non è ancora chiuso.

Napoli-Verona, ecco il commento di Diletta Leotta alla fine della partita

Il pareggio di Fuorigrotta, come detto, ha sorpreso molto anche i commentatori. Alla fine della partita, a bordo campo, Diletta Leotta ha descritto l’ambiente attorno a sé in maniera particolare, tratteggiando una situazione che può diventare delicata.

La conduttrice catanese di ‘DAZN’ ha infatti spiegato: “Il Napoli si sta giocando la parte più importante di tutta la sua stagione, ma nonostante il pareggio lo stadio si stringe attorno alla sua squadra. Il ‘Maradona’ sta cercando di infondere al Napoli tutte le energie positive possibili in vista della sfida di Champions League al Milan”. Sarà sufficiente per centrare l’impresa?