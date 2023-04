L’erede di Osimhen segna come Ronaldo e costa 40 milioni: che affare

Sono giorni importanti questi per il Napoli, che si prepara ad affrontare il Milan nel ritorno dei quarti di finale di Champions League.

Con il pareggio contro il Verona messo in archivio, per il Napoli è tempo di proiettarsi alla delicata sfida contro i rossoneri di mercoledì allo stadio Diego Armando Maradona.

Mentre i partenopei sono chiamati a ribaltare l’1-0 rimediato a San Siro, la società è già al lavoro per programmare il calciomercato estivo in vista della prossima stagione. Per quanto riguarda le cessioni, i due calciatori che si apprestano a vivere la prossima sessione estiva da protagonisti sono Khvicha Kvaratskhelia e Victor Osimhen, protagonisti di una stagione pazzesca con la maglia azzurra. Sull’attaccante nigeriano hanno messo gli occhi i più grandi club europei soprattutto in Premier League, con diverse società pronte a fare sul serio. Per non farsi trovare impreparata, la dirigenza campana sta cercando un possibile sostituto in caso di partenza del proprio bomber. A tal proposito, un obiettivo sembra essere stato individuato in Ligue 1.

Addio possibile per Osimhen, il Napoli guarda in Ligue 1: obiettivo Moffi

Come detto, vista la possibile partenza del capocannoniere della Serie A, il Napoli si sta guardando intorno per non farsi trovare impreparata.

Il nome nuovo che la dirigenza sta valutando come possibile erede del nigeriano è Terem Moffi, nigeriano classe 1999 di proprietà del Nizza. Il calciatore si sta rendendo protagonista di una grandissima stagione, che lo vede a quota 19 reti realizzate e due assist forniti in 30 partite disputate tra campionato e coppe. Queste ottime prestazioni non sono passate inosservate agli occhi del Napoli, che ha iniziato a monitorarlo con grandissima stagione. Vista la grande stagione disputata, però, il club francese per lasciarlo partire sembra chiedere non meno di 40 milioni di euro. Si tratta di una cifra importante per le casse del Napoli, ma che, in caso di cessione di Osimhen, potrebbe decidere di investire per assicurarsi un grande attaccante per il presente e per il futuro. Il ragazzo è molto attratto dall’idea di approdare nel campionato italiano, soprattutto in un club prestigioso come quello partenopeo. Il calciomercato estivo è già pronto ad entrare nel vivo, con il Napoli che inizia seriamente a guardarsi intorno per il dopo Osimhen. Nelle prossime settimane, Moffi può diventare molto più di un’idea. Il grande colpo per Luciano Spalletti può arrivare dalla Francia.