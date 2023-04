Inter, svolta assurda nella notte: Simone Inzaghi sostituito

Dopo nemmeno due anni dal suo arrivo, l’avventura di Inzaghi all’Inter sembra finita: i nerazzurri hanno già il sostituto.

Sono passati ormai un paio d’anni da quando Simone Inzaghi ha deciso di dire no all’offerta di prolungamento contrattuale della Lazio per abbracciare il progetto tecnico dell’Inter. I cronisti che intercettarono il tecnico piacentino fuori da Formello avevano dato il rinnovo per fatto.

Invece, nella notte o probabilmente la mattina successiva, Inzaghi ha detto sì ai nerazzurri e ha preso in mano le redini del club meneghino. Eredità importante quella di Antonio Conte che ha lasciato nelle sue mani il club all’epoca campione d’Italia.

Con il senno di poi, però, non è forse stata la scelta migliore quella fatta da mister Inzaghi che ha lasciato la propria zona di confort, ha infatti passato più di vent’anni con addosso i colori biancocelesti, per tentare una nuova avventura.

Svolta in casa Inter: Inzaghi ad un passo dall’addio

Avventura che ora sembra giunta ai titoli di coda. Le chance di permanenza del tecnico appaiono ormai ridotto all’osso. Complice anche l’ultima brutta sconfitta maturata nella scorsa giornata di Serie A.

Il k.o. casalingo rifilato dai rivali del Monza ha fatto sprofondare l’Inter in crisi. Di risultati e non solo. Il calcio espresso ha lasciato a desiderare proprio come il carattere dei giocatori. I nerazzurri non sembrano motivati e così la zona Champions League rischia di sfumare definitivamente.

La società lo sa bene e per questo si sta pensando all’addio di Inzaghi che potrebbe addirittura arrivare prima del termine della stagione. La speranza di una svolta è ridotta ad un barlume e questo è un chiaro segnale del possibile esonero.

La dirigenza nerazzurra, che stando a quanto si apprende de calciomercato.com dopo la sconfitta contro i brianzoli ha avuto un lungo colloquio con il mister, ha da tempo iniziato a guardarsi intorno alla ricerca di un sostituto. L’Inter ha bisogno di un nuovo allenatore prima che sia troppo tardi.

Il sostituto per la panchina nerazzurra

Il quarto posto in Serie A si sta allontanando ed un urge un repentino cambio di marcia. Il divario dal Milan è di appena due lunghezze ma la cosa che più preoccupa è il rendimento del club.

Escluse le coppe, l’Inter nelle ultime quattro partite è riuscita a malapena a racimolare due punti. Bottino troppo esiguo per un club che punta alle zone nobili della classifica. L’ultima vittoria è lontana: risale al match casalingo contro il Lecce dello scorso 5 marzo.

Insomma, tutti fattori che porteranno all’esonero di Inzaghi. Bisogna solo capire quando avverrà. Anche se c’è ancora molto in ballo, oltre alle Serie A i meneghini sono ancora impegnati in Coppa Italia e in Champions League, l’avventura del mister sembra giunta al termine.

L’ipotesi principale è quella di Cristian Chivu in panchina fino alla prossima estate. Il tecnico della Primavera potrebbe sostituire Inzaghi così da dare tempo all’Inter di trovare l’allenatore giusto che, in caso di buone prestazione, potrebbe anche essere lui.