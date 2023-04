Kvaratskhelia, incidente in diretta: la ‘colpa’ è di Aguero

Il fenomenale georgiano del Napoli è stato l’involontario protagonista di una clamorosa e reiterata gaffe andata in diretta

Ok, ora lo sappiamo pronunciare tutti bene il suo cognome, con naturalezza. Certo, non sarà mai facile come dire “Rossi” o “Bianchi“, ma ormai qualunque appassionato di calcio ha preso confidenza col cognome Kvaratskhelia. Bella forza, direbbe qualcuno, considerando quante e quali volte il suo nome è stato urlato in corrispondenza di un gol, o di un assist, o di una mirabile giocata.

Il georgiano del Napoli, protagonista assoluto della straordinaria stagionde degli azzurri, è stato finora capace di mettere a segno 14 gol e 16 assist nelle 33 gare disputate in tutte le competizioni col club partenopeo. La sua figura è diventata familiare anche per chi inizialmente si domandava e da dove venisse e (problema ricorrente) come si pronunciasse correttamente il suo cognome. Ormai quasi per tutti il nativo di Tbilisi è diventato ‘Kvara‘: molto più comodo, e forse anche più fashion, come suono. C’è ancora però chi, nonostante una innegabile conoscenza e presenza del e nel mondo del calcio, fa ancora una fatica terribile durante le telecronache. Una prova evidente si è avuta nell’ultimo match di Champions tra Milan e Napoli, quando il ‘77‘ è stato chiamato con i nomi più strani da un grandissimo ex calciatore, ritiratosi nel dicembre 2021.

Kvaratskhelia diventa tabù: la gaffe di Sergio Agüero

Rimasto nel giro del calcio mondiale, sia come opinionista che come membro dell’ormai famosissima Kings League fondata da Gerard Piqué, Sergio Agüero si diverte anche a commentare i big match su Twitch. In occasione del derby italiano andato in scena a San Siro mercoledì 12 aprile, ad un certo punto l’ex attaccante di Barcellona e Manchester City ha iniziato a chiedere informazioni sul giocatore georgiano. Se avesse una clasuola di rescissione, quanto costasse, fino a quando ha tentato di pronunciare il suo cognome.

‘Karabelbalaralalela‘, ‘Karavì‘, ‘Kavratikela‘, sono solo alcuni dei clamorosi, ed anche innegabilmente comici, nomi usciti dalla bocca del talentuoso giocatore albiceleste. Sebbene possa essere comprensibile non indovinare la corretta sequenza fonetica in presa diretta – soprattutto se non ci si è un minimo esercitati prima, o non si abbia chiesto informazioni a chi di dovere – risulta abbastanza grottesco che un personaggio della caratura del Kun non abbia mai pronunciato il cognome di quella che ormai è una stella del calcio europeo.

Siamo abbastanza sicuri, conoscendo ormai abbastanza bene il personaggio Kvara, che uno dei suoi obiettivi sia assolutamente quello di far restare impresso il suo nome sulla maglia a tutti, ma proprio tutti, gli sportivi del mondo.