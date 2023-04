Serie A: si cambia in panchina, scelto il nuovo tecnico

Il cambio in panchina sembra essere ormai deciso in Serie A. Ecco chi sarà il nuovo tecnico.

La Serie A ormai volge al termine e per molte squadre è arrivato il momento di ragionare sul proprio futuro e capire se cambiare in panchina oppure proseguire con il proprio tecnico anche la prossima stagione.

Per un club la strada è ormai segnata: il cambio in panchina è certo e presto verrà definito anche il nuovo tecnico. Attenzione che la svolta alla guida tecnica potrebbe arrivare già in questa stagione e molto dipenderà dalle prossime partite. Una situazione, quindi, che sembra essere in continua evoluzione.

Serie A: si cambia in panchina, ecco chi sarà il nuovo allenatore

La Serie A è pronta ad entrare nella sua volata finale, ma sono diverse le squadre che in questo momento non hanno assolutamente obiettivi e quindi iniziano a guardare con attenzione alla prossima stagione per programmarla nel migliore dei modi. Il primo passaggio, come ben sappiamo, è quello del tecnico e presto saranno sciolti i dubbi sul fatto se continuare insieme oppure no. Si tratta naturalmente di una decisione che potrebbe influenzare anche le altre squadre considerando che il puzzle dei tecnici è sempre molto delicato.

Secondo quanto riferito da Il Messaggero Veneto, l’Udinese quasi certamente si separerà da Andrea Sottil. Il rinnovo del contratto non è arrivato e il rapporto tra i due, se non ci saranno dei cambiamenti in questo finale di stagione, si interromperà al termine della stagione. Troppe le difficoltà dei bianconeri per continuare insieme. E i friulani a questo punto potrebbero puntare proprio su Di Francesco, un nome già accostato in passato all’Udinese.

Attenzione, come detto in precedenza, alla possibilità di una separazione già prima della stagione tra l’Udinese e Sottil. Un esonero non impossibile considerando che la società non è assolutamente soddisfatta delle prestazioni della sua squadra.

Ultime Udinese: Di Francesco il grande favorito per la panchina

Eusebio Di Francesco è il grande favorito per la panchina dell’Udinese in caso di addio con Sottil. Si tratta di una ipotesi molto importante considerando che il club ha voglia di provare in poco tempo a tornare in Europa.

Naturalmente attenzione anche ad altri profili come quello di D’Aversa o magari di tecnici che si libereranno al termine della stagione. Ma la strada è ormai segnata e l’Udinese sarà una delle squadre che cambieranno la propria panchina in vista della prossima Serie A. Una scelta per dare una svolta alla stagione dopo un finale di campionato che è stato sicuramente sotto le aspettative.