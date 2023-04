Calciomercato Roma: ecco dove Dybala vuole tornare

By

Paulo Dybala ha le idee chiare sul suo futuro in ottica calciomercato estivo: ecco dove vuole tornare il giocatore della Roma.

Paulo Dybala alla Roma si è assolutamente ritrovato. Come confermato da Mourinho nel post partita della sfida contro il Feyenoord, l’argentino sta riuscendo a giocare con maggiore serenità e questo gli consente di affrontare nel migliore dei modi una stagione che per lui è quella del rilancio.

Ma il calciomercato estivo si avvicina e il futuro di Dybala continua ad essere in forte bilico. La speranza da parte della Roma è di riuscire a trattenerlo, ma le idee sono chiare ed ecco dove l’argentino vuole tornare a giocare.

Mercato Roma: Dybala ha le idee chiare, i dettagli

La tappa Roma per Dybala potrebbe essere di passaggio anche se, almeno ad oggi, non si hanno assolutamente certezze. Il contratto del giocatore consente all’argentino di proseguire l’avventura con la maglia giallorossa, ma esiste una clausola rescissoria intorno ai 12 milioni che mette davvero in bilico la sua permanenza. Diciamo che decisiva sarà la volontà del diretto interessato e Dybala sembra avere le idee chiare su dove andare a giocare durante il calciomercato estivo. Andiamo a vedere ora nei dettagli qual è l’obiettivo dell’argentino.

Dybala ha voglia di ritornare a giocare la Champions League e siamo certi che farà di tutto per farlo con la Roma. I giallorossi gli hanno permesso di ritrovarsi dopo un periodo non facile alla Juventus e il rapporto con i tifosi è diventato molto stretto. Difficilmente entrambi puntano a separarsi, ma molto dipenderà da come si concluderà il campionato ed anche dall’offerta economica.

La discussione entrerà nel vivo solamente nelle prossime settimane visto che lo stesso Dybala ha intenzione di aspettare la certezza della Champions League. Solo dolo si inizierà a discutere del rinnovo, ma soprattutto di eliminare una clausola rescissoria che rappresenta il vero incubo in casa Roma.

Ultime Dybala: la conferma alla Roma è sempre più vicino

La conferma di Paulo Dybala alla Roma in vista del calciomercato estivo è assolutamente più vicina. Lo avevamo detto più volte in passato: con il quarto posto sembra essere molto difficile ipotizzare una separazione tra i due considerando anche la volontà dell’argentino di andare a giocare nuovamente in Champions League.

L’unico ostacolo potrebbe essere rappresentato da una eventuale richiesta economica importante e magari un inserimento dell’Inter in questa trattativa. Naturalmente i nerazzurri potrebbero balzare al comando solo con una vittoria in Champions League considerando che al momento una tra le due squadre non arriverà tra le prime quattro. Dybala va verso la conferma con la Roma, ma un quadro più lo si avrà nelle prossime settimane.