Napoli, disastro Spalletti: adesso è ufficiale

By

Il Napoli si lecca le ferite dopo la cocente eliminazione in Champions League per mano del Milan: per Spalletti è un vero disastro.

Il sogno del Napoli si è interrotto nella notte del Maradona, mentre il Milan prosegue il suo cammino verso la finale di Istanbul. Dopo lo 0-1 rimediato nell’andata dei quarti di Champions League a San Siro, gli azzurri di Spalletti non avevano alternative nella gara di ritorno al Diego Armando Maradona. Il Napoli doveva vincere e ha fatto davvero di tutto per riuscirci, ma alla fine è stata premiata la solidità e la compattezza dei rossoneri.

Il Milan di Pioli ha retto alla pressione della capolista della Serie A, colpendo sul finale del primo tempo con Olivier Giroud servito splendidamente da un Leao straripante. Nella ripresa il Napoli ha provato a riprendere il match, fallendo anche un calcio di rigore con Kvaratshkelia (anche il Diavolo ne aveva sbagliato uno con Giroud sullo 0-0, ndr): il gol del pareggio è arrivato solo al 93esimo, grazie all’inzuccata del solito Victor Osimhen, ma ormai non c’era più tempo per cercare un’altra rete che avrebbe portato la gara ai supplementari.

Un’eliminazione cocente per il Napoli, che tuttavia può consolarsi con la trionfale cavalcata in campionato che dovrebbe consentire alla truppa di Spalletti – salvo improbabili catastrofi – di conquistare il tricolore. Tuttavia non sarà un finale di stagione semplice per il tecnico, che dovrà fare i conti con il morale basso della squadra dopo l’uscita dalla Champions ma anche con una serie di infortuni.

Napoli incerottato, Spalletti nei guai: deve rinunciare a loro

La serata del Maradona è stata nera anche sotto questo aspetto. Già nel primo tempo della sfida con il Milan sono state necessarie due sostituzioni. Spalletti si è infatti ritrovato costretto a rinunciare a Mario Rui e Matteo Politano, due pedine molto importanti nello scacchiere del tecnico di Certaldo. Il laterale difensivo portoghese ha riportato un trauma contusivo al ginocchio destro, mentre l’esterno italiano ha dovuto lasciare anzitempo il terreno di gioco per un trauma distorsivo alla caviglia sinistra. Ma i guai per Spalletti non sono finiti qui.

La sfortuna per il Napoli è proseguita anche nel secondo tempo, dato che nel finale Rrahmani ha subito un trauma contusivo al piede destro. Tre infortuni pesanti per gli azzurri, tenendo conto che domenica i partenopei sono attesi da un’altra super sfida.

Il 23 aprile alle 20:45 è infatti in programma Juventus – Napoli, con i bianconeri che non possono più sbagliare se vogliono davvero sperare nella rimonta Champions. Una sfida che il Napoli dovrà affrontare in condizioni fisiche e mentali tutt’altro che esaltanti.