Non l’aveva mai fatto prima, Valentino Rossi non bada a spese: ancora oggi ne parlano

Valentino Rossi ha deciso di non badare a spese. E’ la prima volta che l’ex campione che fa una cosa del genere. Scopriamo di cosa si tratta.

Mai avrebbe immaginato di vivere emozioni del genere. Lui che ha incantato il mondo, in sella ad una moto, lui che ha sfidato il vento, lui che è stato il pilota più amato e più celebrato dell’ultimo ventennio.

Le gioie della vita, però, era destino, non erano finite per un campione unico nel suo genere come Valentino Rossi, che se da un lato continua a stupire e a cercare successi con il team che ha creato a sua immagine e somiglianza (e dove ha voluto il fratello Luca Marini), il VR46 Racing, come il numero che indossava in pista quando faceva mangiare la polvere agli avversari, dall’altra ha deciso di in qualche modo di avviare un nuovo ciclo.

Stiamo parlando di quello della vita, una vita da padre che da un anno a questa parte lo vede stringere la piccola Giulietta, la sua felicità, il suo orgoglio, accanto alla compagna, la modella e influencer Sofia Novello.

E se i primi mesi da genitori, per la coppia Valentino-Sofia, sono stati all’insegna della grande discrezione, adesso ci si può concedere più spazio per le foto sui social, come quelle in occasione del primo compleanno della piccola di casa, la gioia di papà.

Qualche immagine sporadica per la verità l’avevamo pur intravista negli ultimi tempi, con Giulietta in braccio a Vale ad una comunione di famiglia, oppure quando tutti e tre hanno deciso di concedersi qualche giorno di relax, in grande stile, sullo yacht del campione di Tavullia.

Valentino Rossi non bada a spese: ecco cosa è successo nel suo ranch di Tavullia

Stavolta, però, Valentino ha voluto fare le cose in grande, ed è per questo che per il primo compleanno di Giulietta ha organizzato una festa da ricordare. Del resto il primo compleanno andava celebrato degnamente. Un compleanno a tema floreale, per onorare la primavera, il mese della nascita della sua bambina. Scenario da favola è stata la bellissima casa di famiglia nelle Marche.

Maxi fiori in organza e polietilene dall’Umbria per la festa di compleanno di Giulietta, la figlia di Valentino Rossi e Francesca Sofia Novello, che ha compiuto il suo primo anno di vita.

A firmare le originalissime creazioni, è stata l’eclettica Gaia Pietrella, giovane artista di Allerona, che ha impreziosito la sala dei festeggiamenti proprio con i suoi fiori giganti colorati all’interno del ranch di Tavullia, dove il campione della Moto Gp e la compagna hanno ricevuto amici e parenti.

Tavullia eh sì, è sempre la sua casa: qui c’è il quartiere generale della VR46 Racing, qui è dove è nato, dove ci sono le sue radici, qui è dove Valentino continua a vivere quando non gira il mondo. Ed è qui che, tra mille attenzioni, sta crescendo la piccola Giulietta.