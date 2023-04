Decisione della Corte d’Appello, l’Inter si ribella: scoppia il caso

Dopo la decisione presa dalla Corte sportiva d’Appello arriva la netta presa di posizione da parte dell’Inter, che si ribella a questo provvedimento ed ora rischia di aprire un caso. Di seguito tutti i dettagli.

Non è stata presa di buon occhio, per usare un eufemismo, in casa Inter la decisione della Corte d’Appello. Proprio in ragione di ciò, il club di Milano, attraverso un comunicato apparso sul sito ufficiale, ha voluto fortemente prendere le distanze dal provvedimento in questione. Adesso è forte il rischio che possa aprirsi un caso su questa vicenda. Sono nettamente contrapposte, in tal senso, le posizioni ed è inevitabile che nascano polemiche in casi simili. Si spera solo che possano spegnersi quando la palla passerà al campo.

Inter, duro comunicato

Attraverso un comunicato apparso sul sito ufficiale, i nerazzurri hanno voluto rimarcare una volta di più la loro distanza rispetto a quanto accaduto. Pur senza sollevare un polverone e con toni comunque pacati, l’Inter infatti ha espresso tutta la sua vicinanza nei confronti di Lukaku. Il belga, infatti, dovrà saltare per squalifica la semifinale di ritorno di Coppa Italia contro la Juventus. Era stato squalificato, infatti, per una ammonizione legata ad una sua esultanza ritenuta provocatoria dal direttore di gara. Prima del gesto, però, era stato inondato di cori razzisti da parte dei tifosi juventini.

Nella nota, infatti, si legge tutta l’amarezza con la quale la notizia è stata accolta dalla società e da tutto il gruppo squadra. Questo un passaggio a dir poco significativo da questo punto di vista: “FC Internazionale Milano sente il dovere di rinnovare la vicinanza e il sostegno al proprio calciatore e manifesta il grande dispiacere nel prendere atto che la vittima è diventata l’unico colpevole“. L’appuntamento per la gara di ritorno è fissato per mercoledì sera e l’ex Manchester United non sarà della gara in virtù di questa squalifica.

Le ultime sulla semifinale di Coppa Italia

E’ presto, per ovvie ragioni, per sbilanciarsi sulle formazioni della gara. Quello che è certo è il risultato dell’andata, con l’Inter che è riuscita ad agguantare il pareggio a tempo quasi scaduto. Si parte, dunque, dall’1-1 del primo atto, con i nerazzurri che però potranno fare affidamento anche sulla spinta dello stadio Giuseppe Meazza in San Siro, sempre un fattore in contesti così importanti. Ci sarà da divertirsi.