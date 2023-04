Una bionda con Sinner, è uscita allo scoperto: di chi si tratta

E’ finalmente uscitsa allo scoperto. Una bionda con Jannik Sinner dopo il ko nella semifinale di Montecarlo: ecco di chi si tratta

Dopo la finale di Miami la corsa di Jannik Sinner al Masters 1000 di Montecarlo si è fermata in semifinale dove ha trovato la strada sbarrata da Holger Rune. Il 19enne danese si è imposto al terzo set e in rimonta dopo un’autentica battaglia di due ore e 46 minuti.

Ciononostante l’altoatesino, grazie alla semifinale raggiunta nel Principato, conferma l’ottavo posto nel ranking Atp a suggello di un fantastico avvio di stagione. Non ha ancora vinto un torneo, vero, eppure con i 2095 punti conquistati in questo inizio di 2023 Sinner si piazza al numero tre della classifica valida per le “Finals” di Torino, dietro solo a Daniil Medvedev e Novak Djokovic e davanti a Carlos Alcaraz. Dunque, momento davvero magico per il talento azzurro visto che, oltre agli strabilianti risultati sul campo, Sinner può contare anche sull’incoraggiamento di una bionda esplosiva.

Una bionda con Sinner, è uscita allo scoperto: l’incoraggiamento di Lindsey Vonn

Capita a molti campioni di praticare agli inizi diversi sport prima di dedicarsi anima e corpo a quello per il quale hanno un talento naturale. Non fa eccezione neanche il 21enne di San Candido che a lungo ha praticato lo sci prima concentrarsi sul tennis. Ecco perché uno dei sogni di Sinner era conoscere Lindsey Vonn, fuoriclasse statunitense dello sci alpino (da poco la connazionale Mikaela Shiffrin le ha tolto il primato di sciatrice più vincente nella storia della Coppa del Mondo); sogno che il 21enne ha coronato a settembre del 2021 allo US Open quando ha avuto modo di incontrare la leggenda dello sci alpino.