Napoli-Milan, bufera sull’arbitro: tifosi rossoneri furiosi

I Partenopei restano a casa dopo un combattuto Napoli-Milan, ma le polemiche sull’arbitraggio non finiranno presto.

Il Napoli ha raggiunto un traguardo davvero storico, battendo il Francoforte in Champions League. I Partenopei infatti, mai avevano raggiunto i Quarti di Finale della bellissima competizione, in poco meno di cento anni di storia. Per questo, ma anche per uno scudetto che ormai sembra sempre più vicino, la città non ha fatto altro che ringraziare i calciatori di Spalletti, anche dopo l’eliminazione. Ma c’è anche dell’altro.

Il fatto è che inoltre, i tifosi azzurri sono convinti e non sono gli unici, che il Napoli abbia parecchio da recriminare, soprattutto per l’arbitraggio designato tra andata e ritorno del doppio confronto. Una pessima serata, quella di Kovacs, non aggiustata da un miglior arbitraggio di Marciniak al ‘Maradona’. Il polacco, si è perso forse la cosa più importante.

Scandalo arbitro: caos dopo Napoli-Milan

Al punto da far arrabbiare più di qualche supporter, i due arbitri hanno sbagliato e non poco, rischiando di interferire tra le giocate e gli errori delle due squadre. Infatti, in conferenza stampa, nel post partita, se Pioli ha praticamente fatto silenzio sui due arbitraggi, Luciano Spalletti si è fatto sentire alzando in maniera netta la sua voce.

L’episodio che avrebbe potuto cambiare la gara avviene sullo 0-0, quando l’arbitro polacco e persino dal VAR, non vedono un fallo di Leao su Lozano in area di rigore. A rivedere le diverse immagini, il tocco del piede del portoghese su quello del messicano parrebbe abbastanza netto, ma è meglio lasciare le valutazioni agli esperti. Ciò che però viene fuori, è una polemica che potrebbe allungarsi ancora nei prossimi giorni.

Infatti, ai microfoni di Terzo Tempo, trasmissione in onda su Tele A, ha parlato l’esperto di mercato della Rai, Ciro Venerato. Giornalista, da dire, napoletano. Il suo però non è uno sfogo da tifoso e non riguarda solo il rigore non concesso che avrebbe macchiato il doppio confronto tra due squadre italiane, ma qualcosa che lascia riflettere.

Infatti, Venerato ammette che secondo lui, il peso politico del Milan abbia contato sotto questo aspetto. E non solo: “Ferlaino mi disse che preferiva gli arbitri scarsi in casa e quelli bravi in trasferta. All’andata il Napoli ha preso un arbitro mediocre, non era già adatto sulla carta alla partita, ed è successo ciò che è successo”, spiega il giornalista, che poi ricorda che invece l’arbitro che ha fatto la finale dei Mondiali, è capitato proprio in casa del Napoli, dove anche con un gran pubblico, non ha avvertito la pressione. Una doppia designazione politica, secondo l’esperto di mercato.