Dramma Napoli: De Laurentiis è disperato

Aurelio De Laurentiis ha un bel problema da risolvere per il Napoli, una situazione emersa dopo l’eliminazione dalla Champions League.

Il passaggio del turno da parte del Milan ha così impedito ai campani uno storico accesso alle semifinali, ma per il Napoli si è aperto ora un bel grattacapo, ADL è davvero infuriato.

L’appuntamento del Napoli con la storia è stato rinviato. L’eliminazione dalla Champions League del Napoli è stato un duro colpo per i tifosi, che già pregustavano il passaggio del turno da conquistare proprio in casa. Il Milan si è rivelato un osso più che duro, la maggiore esperienza europea ha avuto la meglio.

Un problema per le ambizioni della squadra, quasi un dramma per Aurelio De Laurentiis. Il presidente non ha gradito l’eliminazione del suo Napoli, emerge ora un problema importante e che era stato anche sottovalutato. Nonostante la stima ritrovata con i tifosi campani, c’è qualcosa che proprio non va.

Napoli, c’è un problema per ADL

La gara di Champions era stata preceduta dalla contestazione dei tifosi sul caro biglietti, De Laurentiis dal canto suo aveva espresso tutto il suo malumore invocando addirittura la legge Thatcher. Un clima teso che poi si è rasserenato proprio per stare vicino alla squadra in questi ultimi giorni. Il Napoli però ha mancato l’appuntamento con la storia, ADL deve registrare un durissimo colpo per quanto riguarda la società. Come riporta Calcio e Finanza, l’eliminazione ha fatto perdere 12,5 milioni di euro al Napoli, ovvero la cifra che spettava entrando in semifinale di Champions dall’Uefa.

Un duro colpo economico, che impedisce alla società campana di arrivare almeno ai novanta milioni di euro di premi che erano stati già preventivati dai più ottimisti. C’è di più, le perdite per il Napoli possono essere contate in circa 18 milioni di euro, ovvero aggiungendo il mancato incasso della gara in casa che non si terrà nelle semifinali. Considerando la stima di quanto incassato dal botteghino per l’incontro il Milan (circa 5,5 mln di euro), si poteva prevedere una stessa partecipazione anche per le semifinali.

Un bel cruccio per De Laurentiis, anche se va detto come il Napoli abbia incassato 79 mln e mezzo, a vario titolo, per la partecipazione in Champions, sommando i bonus iniziali, nonché le vittorie nel girone (ognuna vale circa tre milioni di euro) nonché l’avanzamento in generale sino ai quarti. Da futuri campioni di Italia varrà la pena investire maggiormente sull’Europa che conta.