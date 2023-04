Elisabetta Gregoraci, la verità su Briatore: come mai è finito tutto

A distanza di sei anni dalla separazione, Elisabetta Gregoraci confessa la verità Flavio Briatore e spiega come vivono oggi

Separati e felici. Sono così da sei anni Elisabetta Gregoraci e Flavio Briatore, da quando cioè hanno annunciato pubblicamente che il loro matrimonio era finito. Poi però i rapporti non si sono interrotti, perché in mezzo c’è anche Nathan Falco e da allora entrambi seguono la crescita del figlio che oggi ha 13 anni.

Eppure da allora e ancora oggi c’è un fantasma che si aggira nella vita della showgirl di Soverato e in qualche modo condiziona le sue scelte, anche se in maniera inconsapevole. Quel fantasma si chiama proprio Briatore anche se oggi lei, lui e Nathan sono più famiglia di quanto fossero un tempo.

Lo ha ammesso ancora nelle ultime ore, ospite di Mara Venier a Domenica In spiegando che ci sono giornate in cui davvero non sopporta il suo ex e si mandano reciprocamente a quel paese. In realtà però la loro è una convivenza armoniosa, anche se a distanza. Ed Elisabetta riconosce i meriti del suo ex: è un ottimo padre e ha un legame molto forte con il figlio anche se gli concede più di quello che gli permette lei.

Tutto quello che funziona come ex famiglia, non va bene perché quando c’è di mezzo la sua vita sentimentale. Perché la Gregoraci sente di essere sempre sotto osservazione e non le piace. “Con lui sempre accanto non è facile voltare pagina a livello sentimentale. Quando arriva una persona accanto a me, si trova a condividere delle cose insieme a noi”.

Elisabetta Gregoraci, la verità su Briatore: cosa è cambiato rispetto al passato

Nomi non ne fa, Elisabetta Gregoraci, anche se ormai tutti hanno visto le foto del suo nuovo compagno perché le riviste di gossip ci sono andate a nozze. Lui è Giulio Fratini, erede di una famosa famiglia fiorentina che ha fondato marchi di moda importanti come Rifle e già ex di Raffaella Fico.

Dopo i molti avvistamenti dello scorso anno, dall’estate in poi anche se i due hanno fatto sempre la massima attenzione, a gennaio 2023 il primo colpo di scena. Durante una vacanza a Dubai, Eli aveva postato un altro scatto mostrando la sua mano in primo piano. E un dettaglio era subito balzato agli occhi: il prezioso anello con zaffiro blu che indossava con grazia, accompagnato da una parola sola, “happy” con cuore blu e il nome di Giulio.

In effetti a ‘Verissimo’ aveva confessato che stava vivendo un periodo bellissimo della sua vita. Ma cercava di viverlo serenamente perché aveva sempre l’ansia che potesse accadere qualcosa di spiacevole.

Intanto però continuava ad abitare a 500 metri dall’appartamento del suo ex marito, a Montecarlo, perché uno ci sarà sempre per l’altro. Ora alla Venier ha confessato anche i suoi progetti: nessun nuovo figlio perché comincia ad avere una certa età, anche se in verità è solo classe 1980. E nessun matrimonio, nonostante il divorzio sia ormai effettivo.