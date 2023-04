Giorgia Rossi lato A e lato B: “Diletta Leotta scansati”

Giorgia Rossi mette in mostra tutto il suo fascino come non mai su DAZN: la conduttrice acclamata più di Diletta Leotta

Da anni ormai è uno dei volti femminili più apprezzati del giornalismo sportivo, risaltando per professionalità, eleganza, ma anche per una bellezza sublime. Giorgia Rossi fa strage di cuori tra gli ammiratori fin dai tempi di Sport Mediaset e adesso, se possibile, riesce a fare ancora di meglio.

La giornalista romana, classe 1987, è uno dei grandi motivi di interesse degli appassionati in occasione degli appuntamenti calcistici del fine settimana e non solo. E con gli ultimi scatti ha davvero mandato in visibilio la sua vasta platea sui social, che conta ormai oltre mezzo milione di followers su Instagram.

Giorgia Rossi, la regina di DAZN: riesce a oscurare persino Diletta Leotta

Dall’estate 2021, Giorgia è entrata a far parte della squadra di DAZN. Accendendo ulteriormente la passione degli spettatori dell’emittente streaming e non sfigurando minimamente nel confronto con Diletta Leotta, anzi.

Molto attiva sul web, spesso e volentieri Giorgia ha riproposto sul proprio profilo social momenti all’interno della redazione di DAZN, raddoppiando l’effetto. E questa volta è riuscita davvero a strappare applausi a scena aperta, come al solito e più del solito, con il suo look micidiale. Elegantissima, ma in abiti aderenti e trasparenti il giusto per esaltare la sua silhouette semplicemente esplosiva, mandando in delirio tutta la community.

Giorgia Rossi, impossibile scegliere: quale profilo è migliore? Forme da sballo

Il doppio scatto ‘vanitoso’, come descritto da lei stessa in didascalia, ha fatto incetta di like e commenti a pioggia. Ed entrambi i profili, naturalmente, hanno tolto il respiro ai fan. Passando da quello frontale, con scollatura stratosferica in primo piano, a quello di profilo, con le forme sinuose del suo lato B, ugualmente incontenibili.

Una ‘doppietta’ davvero da urlo. E questa volta, il confronto a distanza con l’amica e collega Diletta Leotta sembra proprio sia stato vinto dalla giornalista romana, con tantissimi fan, nei messaggi, a manifestare la loro preferenza per lei, esaltando la sua sensualità da capogiro. Non c’è che dire, in vista di un caldissimo finale di stagione Giorgia è pronta come i protagonisti in campo a regalare spettacolo e strappare le ovazioni da parte del pubblico.