Pantalone basso e perizoma in vista: Cecilia da censura

Attenti a cosa combina la bellissima Cecilia Rodriguez, il pantalone va troppo giù e tutti le vedono il perizoma.

Modella ed influencer, lei è amatissima in Italia ed Argentina, ma la seguono da tutto il mondo. La trentatreenne, Cecilia Rodriguez ha il peso dell’etichetta di sorella minore di Belen, ma pure lei è diventata famosa ed amatissima, grazie alla simpatia ed alla bellezza di cui le è stato fatto dono.

Anche lei ha un viso molto bello ed un fisico pazzesco. Certo, altrimenti non avrebbe tutto questo seguito. Classe ’90, ha seguito le orme di sua sorella, arrivando pure lei da giovanissima in Italia, proprio pochi anni dopo le prime apparizioni televisive di Belen. Ed oggi su Instagram, anche Cecilia è letteralmente una star.

Perizoma scoperto: Cecilia è davvero hot

La ragazza di Pilar è anche fidanzata da diversi anni con uno sportivo italiano, il ciclista, Ignazio Moser, figlio del grandissimo Francesco. Come già specificato, la bellissima argentina ha spesso dato modo di capire di essere molto più semplice e sorridente di quanto si possa pensare inizialmente. Chi la conosce un po’ tramite le stories su Instagram, ha imparato ad apprezzarla ancora di più, oltre che per le sue curve.

Che certo non mancano, per la modella alta 1,70 e con un corpo da sogno. Ma non c’è solo quello. Spesso, Chechu, come la chiamano anche in casa, ha postato anche foto o video insieme ai nipotini. Dai figli della sorella, specie da Santiago che ormai è un po’ più grande, la modella sudamericana è davvero amatissima.

Da ammettere che certamente in molti la seguono principalmente per la bellezza ed il sex appeal, ma non c’è nulla di male per una influencer. Anzi, a Cecilia non dispiacerà se tra i suoi tantissimi post, ce ne sono parecchi che i fan hanno ammirato per le curve da urlo che lei si ritrova. Anche perché immaginiamo che per mantenerle ci sia bisogno di allenamento ed alimentazione corretta, costanti.

E così, oggi, la meravigliosa argentina, si ritrova con 4,7 milioni di follower da dover gestire ed anche rendere felici. Sicuramente, lo saranno di uno dei suoi post più recenti. Quello dove la trentatreenne sfoggia un vestito tutto aperto dietro, che lascia ammirare la bellissima schiena. Ma non solo, perché più in basso il pantalone scende ed il perizoma è in vista. Il pazzesco lato B di Cecilia è lì per ricordare a tutti una cosa. Lei, merita il like anche oggi.