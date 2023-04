Mourinho al Psg con due big di Serie A: cifra monstre

Josè Mourinho si prepara ad un’estate da grande protagonista: futuro al PSG con un clamoroso doppio scippo al calcio italiano

L’annata della Roma in Serie A sta continuando a stupire. Josè Mourinho ha spinto i giallorossi fino al terzo posto ed i prossimi venti giorni saranno fondamentali per comprendere dove potrà arrivare la squadra dello ‘Special One’.

Le critiche nei mesi scorsi non sono mancate ma adesso il tecnico di Setubal sembra aver trovato la retta via per chiudere nel migliore dei modi la stagione alla guida della Roma. Il futuro, invece, potrebbe essere ben presto molto lontano sia dalla Capitale che dalla Serie A. Si è parlato a lungo delle numerose società che starebbero pensando allo ‘Special One’ per l’anno prossimo: in tal senso il tecnico lusitano sarebbe orientato verso una pista in particolare. Quella che gli permetterebbe di approdare a Parigi, sotto la Tour Eiffel, alla guida del PSG. Al posto di Galtier, che si sa da tempo come abbia i giorni contati. A giugno vi sarà un forte cambiamento e Mourinho rischia seriamente di essere la base solida su cui costruire una squadra competitiva soprattutto in Europa.

Il cruccio del PSG si chiama, ancora una volta, Champions League: l’attuale annata ha vista l’ennesima e amara eliminazione. Per questo affidarsi ad uno ‘specialistà’ in ambito internazionale pare un’ipotesi non solo plausibile ma, ora come ora, probabile. Ed il ds Luis Campos, molto vicino a Mourinho, avrebbe già iniziato la ricerca per i primissimi colpi da consegnare allo ‘Special One’ per il 2023/24 come incentivo per firmare con i francesi.

Follia PSG, ecco 220 milioni: lasciano la Serie A

I fari, manco a dirlo, tornano ad essere puntati in Serie A dove il PSG non ha mai nascosto di gradire attingere.



E le disponibilità economiche della società di Nasser Al-Khelaifi possono ‘impoverire’ il nostro calcio dal punto di vista tecnico, con due nomi da capogiro che a determinate condizioni lasceranno l’Italia. In primo piano c’è, ovviamente, Victor Osimhen. Il bomber nigeriano, nonostante l’inutile rete dell’1-1 contro il Milan in Champions, ha dimostrato di essere un marcatore spietato. L’ex Lille ha trascinato il Napoli verso quello che sarà il terzo scudetto della storia partenopea ma la sua permanenza appare complicata. Con 26 reti in 31 gare, il nigeriano è in pole position per guidare l’attacco del PSG l’anno prossimo.

Il secondo nome invece arriverebbe dall’Inter ed è Nicolò Barella. A segno col Benfica, il centrocampista sardo è stato più volte accostato ad uno dei possibili sacrifici nerazzurri in nome del bilancio. La proposta cash complessiva da Parigi ammonterebbe a circa 220 milioni di euro. Un affare clamoroso che non lascerebbe scampo nè al Napoli nè all’Inter: Osimhen e Barella possono quindi essere i primissimi regali di Campos per l’approdo di Mourinho in Francia.