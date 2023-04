“Punito dal club”: Napoli-Milan, clamoroso provvedimento

Proprio non ha resistito: Napoli-Milan di Champions League era una tentazione troppo forte, ma ha fatto male i conti ed è stato punito

Non ci sono dubbi: Napoli-Milan di Champions League è stata la gara dell’anno. Tutti volevano essere allo stadio Diego Armando Maradona per la partita più importante della stagione, e non a caso si è registrato il sold out. Tifosi del Napoli, così come quelli del Milan.

Ma anche semplici simpatizzanti delle due squadre e sicuramente anche tanti “neutrali” che volevano semplicemente godersi lo spettacolo. Chiaramente, “addetti ai lavori” come calciatori, allenatori e dirigenti sono in prima linea per vedere dal vivo partite così importanti. La stessa cosa che ha fatto l’attaccante del Benevento Simy, che si è procurato un biglietto per l’impianto di Fuorigrotta e si è gustato la sfida di Champions League.

L’attaccante ex Crotone dovrebbe essere spettatore neutrale, ma nessuno esclude che possa simpatizzare per una delle due squadre. Di certo è amico dell’attaccante azzurro Victor Osimhen, di cui è connazionale. Non si può essere certi se sia uscito dal Maradona deluso o felice, ma di certo ha fatto arrabbiare il suo club. Il Benevento, infatti, non ha gradito la serata che il proprio tesserato ha trascorso a Napoli. Simy è stato “inchiodato” da un video che è girato sui social, nel quale lo si vede in tribuna.

Va a vedere Napoli-Milan senza chiedere il permesso: Simy multato dal Benevento

Immagini che sono arrivate anche a Benevento e non hanno fatto piacere ai tifosi, né tantomeno alla società. Come riporta il sito Ottopagine.it, il calciatore si era recato a Napoli senza chiedere alcun permesso al suo club. Eluso quindi il regolamento interno, visto che a quanto pare per lui è arrivata una sanzione. Simy, infatti, sarebbe stato multato dal suo club per non aver chiesto alcuna autorizzazione. E a quanto pare, questo permesso nemmeno gli sarebbe stato concesso: anche in caso di regolare richiesta.

La squadra sannita sta vivendo un momento sportivamente parlando drammatico: la retrocessione in Serie C è vicina, e solo un miracolo può far pensare alla salvezza. Ecco perché la società non ha ritenuto opportuno che Simy sia andato allo stadio a vedere il Napoli. Sarebbe, quindi, un segno di mancato rispetto verso i tifosi, che ovviamente si sono infuriati. Per l’attaccante un provvedimento disciplinare che è stato ricevuto in sede alla ripresa degli allenamenti. Per il resto l’attaccante rimane a disposizione di Agostinelli per la partita contro il Palermo, che il Benevento giocherà in trasferta.