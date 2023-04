Clamorosa decisione di Valentino Rossi: adesso è ufficiale

Valentino Rossi è pronto a scaldare i motivi: l’ex campione del mondo di MotoGP ha deciso di tornare di nuovo in pista.

Esattamente due anni fa Valentino Rossi decideva, alla veneranda età di 42 anni, di interrompere la sua carriera nel mondo della MotoGP. Una decisione sofferta e valutata per anni, in attesa di vincere il tanto agognato decimo titolo mondiale, che alla fine è dovuta arrivare.

Il Dottore, questo è da sempre il suo soprannome, ha però lasciato il mondo del motociclismo in buone mani visti gli importanti risultati ottenuti dal collega ventiseienne Pecco Bagnaia.

Certo, non vedere più quel numero 46 su pista, suo marchio di fabbrica, fa un certo effetto. Tuttavia, ci sono dei momenti in cui bisogna sapere quando dire basta. Valentino Rossi ci è riuscito. Anche se per molti avrebbe ancora potuto dire la sua nel settore. Ciononostante, il destino di Valentino è tutto ancora da scrivere.

Valentino Rossi torna in pista: la nuova avventura del leggendario pilota

Valentino Rossi è infatti pronto per tornare a gareggiare. La notizia ha mandato al settimo cielo il suo pubblico e gli amanti dei motori in generale. Una nuova avventura attende il pilota nato ad Urbino diventato con il tempo una vera e propria leggenda vivente. Nonché orgoglio dello sport italiano.

Tuttavia, Valentino non tornerà in moto. Piuttosto, il Dottore ha deciso di iniziare in via ufficiale la carriera da pilota di automobili. Strada che aveva già abbracciato, più che altro come alternative al motociclismo, quando era ancora in attività.

Ora a godersi le prestazioni di Valentino sarà il GT World Challenge 2023. Campionato automobilistico ormai pronto a partire. L’ex Yamaha e Ducati è una vita che si prepara per quest’appuntamento è ora è finalmente giunto il suo turno.

Già pronta, che aspetta solo di essere messa in moto, c’è una BMW M4 GT3 appartenente al team WRT. Il numero, è chiaro, sarà quello di sempre. I tifosi si aspettano molto dall’ex campione di MotoGP che è ormai pronto per la sfida. La competizione è infatti alle porte.

Le ultime dichiarazioni prima della sfida

Il debutto di Valentino, tra l’altro sarà anche casalingo visto che la prima tappa del campionato si terrà a Monza. Appuntamento da non perdere visto che verrà anche trasmesso in chiaro sul canale Youtube ufficiale della competizione.

Proprio Valentino Rossi, ai microfoni de La Stampa, ha guardato a questa nuova sfida con grande entusiasmo: “Non mi piace pensare che sarà la mia ultima sfida sportiva. Sapevo che avrei corso in macchina dopo le moto ma ora devo capire fino a che punto posso arrivare. Peccato che sono vecchio (ride, ndr)“.