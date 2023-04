Annuncio ufficiale: dice addio alla Serie A

Era uno degli obiettivi messi nel mirino di tanti club del massimo campionato italiano ma il diretto interessato ha scelto. Non si muoverà.

In un momento molto difficile per i nostri club, la caccia sul mercato a prospetti garantiti, anche non proprio verdissimi dal punto di vista anagrafico, è sempre aperta. L’ultimo esempio in tal senso è quello di Angel Di Maria. Il campione del Mondo, scaricato dal PSG, è arrivato in estate a 34 anni.

Parliamo di un prospetto che ha compiuto 34 anni lo scorso 21 marzo. Con la nazionale spagnola ha segnato 10 gol in 91 presenze, disputando tre gare da titolare nei mondiali disputati a fine 2022 in Qatar.

Mercato Juve: il mancino dice “No grazie”

La Juventus sta lavorando alacremente per non farsi trovare impreparata nel prossimo mercato. Con o senza Champions, soprattutto senza i soldi della massima coppa europea, i bianconeri cercano calciatori svincolati o in scadenza nel 2024. Un ruolo in questo momento è scoperto, quello di terzino sinistro. Allegri più volte ha indicato questa priorità.

Il calciatore nel mirino del tecnico toscano è un profilo garantito, vincente: Jordi Alba. In Liga quest’anno 1 gol e tre assist in 19 gare; 1 assist nelle due sfide di Champions mentre sono 67 i minuti disputati in Europa League. Lo spagnolo, scadenza contratto 2024, non è più un intoccabile per Xavi, nonostante questo il diretto interessato ha fatto la sua scelta, rifiutando l’insistente corte della Vecchia Signora.

Jordi Alba ha deciso: “Voglio restare al Barcellona”

Cinque volte campione di Spagna, ha alzato una Champions nel 2014-2015 campione d’Europa nel 2012, campione del Mondo per club nel 2016, 5 Coppe nazionali spagnole e 4 supercoppe. Questo il palmares che farebbe di Jordi Alba un valore aggiunto per qualsiasi squadra italiana. Il terzino sinistro, parlando ai microfoni di GOAL, ha rivelato il proprio futuro.

“Io voglio restare e il Barcellona vuole che resti”, ha rivelato l’esterno, una colonna ai tempi di Guardiola e Luis Enrique. Il talento cresciuto nel Barcellona, ceduto al Valencia per poi essere ricomprato nel 2012 dai catalani per oltre 14 milioni, ha spiegato i motivi della sua scelta.

“Al Barça lotti per tutti i trofei”, ha detto il terzino nato a L’Hospitalet de Llobregat. La squadra di Xavi è prima in campionato, in Europa le cose sono andate invece male: eliminato dalla Champions, in Europa League è uscito per mano del Manchester United. Inglesi non proprio irresistibili, eliminati giovedì scorso nei quarti dal Siviglia.

Jordi Alba vuole restare, anche rischiando di non giocare le Coppe, il caso Negreira in Spagna è molto sentito, Uefa e Fifa potrebbero escludere il Barcellona da tutte le competizioni continentali. “Non è piacevole, però dobbiamo isolarci da tutto e vincere le partite in qualsiasi situazione”, ha aggiunto il giocatore. Ora la Juventus ha cambiato target, nel mirino Fabiano Parisi dell’Empoli e Carlos Augusto del Monza.