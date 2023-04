Napoli-Salernitana rinviata? Svelato quando si gioca: l’ipotesi

La febbre scudetto aumenta, anche perché il Napoli è a soli cinque punti da un traguardo che manca da ben 33 anni. La vittoria di ieri a Torino contro la Juventus ha difatti consegnato il tricolore agli uomini di Luciano Spalletti, che ora hanno intenzione di festeggiare come si deve e con la propria gente questo trofeo, più di quanto non fatto già ieri sera di ritorno dal capoluogo piemontese.

Per questo motivo, stando alle ultime notizie, Napoli-Salernitana di sabato prossimo potrebbe essere rinviata proprio per permettere questo. La domanda che ora ci si pone è: a quando verrà spostata la partita? Ecco tutte le ipotesi.

Napoli-Salernitana rinviata? Le ultime sulla partita

Settimana prossima il Napoli potrebbe laurearsi per la prima volta dal 1990 campione d’Italia. Una festa incredibile -e lunghissima- è pronta a ‘travolgere’ il capoluogo campano dopo una lunga e stradominata stagione, se e solo se però la Lazio non dovesse vincere nel lunch match di domenica contro l’Inter.

Qualora gli uomini di Sarri riuscissero a portarsi a casa i tre punti da Milano la gioia incontrollabile del popolo partenopeo verrebbe rinviata ipoteticamente alla settimana successiva, ma è comunque giusto iniziare a prendere le adeguate misure per quello che potrebbe essere. La voglia di festeggiare questo traguardo tutti insieme, squadra e tifosi, è tanta, ed è per questo che il Comune di Napoli è al lavoro per esaudire il desiderio della piazza.

In questi giorni ci sarà un contatto stretto fra la Lega Calcio ed il Comune partenopeo per capire la fattibilità dell’operazione, ma ad una scelta principale c’è una valida alternativa che potrebbe comunque accontentare tutti.

Napoli-Salernitana, l’idea del Comune: svelato quando si gioca

Napoli è pronta a tornare ad esplodere di gioia dopo tanto, forse anche troppo tempo. Gli ultimi grandi risultati della formazione azzurra sono stati una Supercoppa ed una Coppa Italia, ma nulla è paragonabile ad uno scudetto in quella che fu la città, la casa, di Maradona.

L’idea principale è quella di festeggiare tutti insieme, squadra e tifosi, ed è per questo che il Comune di Napoli è pronto a chiedere alla Lega Calcio di spostare il derby con la Salernitana a domenica 30 aprile, nel primissimo pomeriggio, così da scendere in campo già a conoscenza di quanto successo alla mezza fra Inter e Lazio.

Si, perché qualora la Lazio non dovesse vincere ed il Napoli sì, gli uomini di Spalletti con 6 giornate d’anticipo potrebbero laurearsi campioni d’Italia. In base a questo scenario già da domenica prossima potrebbe partire la festa scudetto degli azzurri, direttamente dal stadio, oltre che per le strade della città che verrano accuratamente selezionate dal club e dal Comune.

Napoli-Salernitana rimane sabato? Nessun problema, ecco l’alternativa

Qualora la Lega Calcio non dovesse accogliere la richiesta del Comune di Napoli, l’idea è quella di aprire lo stadio Diego Armando Maradona di domenica alla mezza per far trasmettere in diretta Inter-Lazio. Insomma, in questi giorni non si farà altro che parlare di questo, di quando si giocherà o non, nel mentre la città prepara un qualcosa che verrà ricordato negli annali.