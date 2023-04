Ora c’è anche l’indizio social: il Napoli ha chiuso il primo colpo

Il Napoli ha chiuso il suo primo colpo in vista della prossima stagione. Non ci sono dubbi, ora c’è anche l’indizio social

La delusione, inutile nasconderlo, è stata grande non solo per il risultato, l’eliminazione dalla Champions League per mano del Milan, ma anche, e soprattutto, per come è maturata l’uscita di scena, ai quarti di finale, della “Coppa dalle grandi orecchie” tra arbitraggi non all’altezza dell’importanza di un simile palcoscenico (Champions League) e errori in fotocopia.

Del resto, come recita un noto proverbio, “l’appetito vien mangiando” e quindi i quarti di finale nella più prestigiosa competizione Uefa raggiunti dal Napoli per la prima volta nella sua quasi centenaria storia ha ingolosito tutto l’ambiente azzurro invece che “riempirne la pancia”.

Ambizioni di arrivare fino in fondo, e cioè a Istanbul per giocare una storica finale con una grande del calcio, il Real Madrid “Rey de copas”, prendendo a prestito il nomignolo che in Argentina identifica l’Independiente de Avellaneda, o il Manchester City di Pep Guardiola, alimentate dal sorteggio di Nyon che sembrava aver spianato la strada agli azzurri verso l’ultimo atto della suddetta competizione designando come avversarie il Milan e poi eventualmente l’Inter, compagini surclassate in campionato.

Il Napoli, il primo colpo è Thiago Almada?

Ma, come sentenziava Jean Paul Sartre, “nel calcio tutto è complicato dalla presenza degli avversari” che nella fattispecie avevano le sembianze di diavoli rossoneri che hanno mandato all’inferno le certezze degli azzurri approfittando dei loro involontari cadeau. Ma ormai è acqua passata, i primi (speriamo non gli ultimi) quarti di finale in Champions League sono già stati consegnati alla storia.

D’altronde, l’amarezza e la rabbia per come sono andate le cose nel doppio confronto con il Milan sono state, se non smaltite, ampiamente assorbite anche perché c’è un presente glorioso che bussa alla porte. Mancano 11 punti, da racimolare il prima possibile, per completare il capolavoro confezionato dai ragazzi di Luciano Spalletti, uno scudetto di fatto vinto a febbraio e per il quale si attende solo il suggello dell’aritmetica certezza che dovrebbe arrivare ai primi di maggio.

Passato, presente e…futuro: ebbene sì, per un club che non vuole accontentarsi di uno storico scudetto ma gettare le basi per aprire un ciclo vincente è fondamentale non cullarsi sugli allori ma programmare con largo anticipo la prossima stagione che sarà molto prevedibilmente più complicata dell’attuale che volge al termine visto che, come ammonisce un popolare aforisma, “vincere è difficile, confermarsi lo è ancora di più“.

E, infatti, il Ds Cristiano Giuntoli ha già messo nel mirino il primo rinforzo in vista della prossima stagione: Thiago Almada, giovane talento campione del mondo in Qatar con l’Albiceleste e attualmente in forza all’Atlanta United, club che milita nell’MLS. Nei social gira una foto che lo ritrae con la maglia azzurra del Napoli, un’iniziativa apprezzata dal giovane argentino tanto da apporre un “mi piace” in calce al suddetto scatto. Un indizio che fa una prova? Chissà. Quel che è certo è che in epoca social network un “like” vale quasi quanto una stretta di mano.