Napoli, che mazzata: tegola Kim, tifosi senza parole

Il Napoli è sempre più vicino al terzo scudetto della sua storia, ma Kim fa scattare l’allarme per i tifosi: può succedere davvero

Scudetto, ci siamo. A Napoli da settimane ormai è partito il conto alla rovescia, con i tifosi che si interrogano su quando succederà. Ora ci siamo davvero con gli azzurri di Spalletti che sono a pochi punti dalla matematica certezza di vincere il campionato.

Una cavalcata tanto splendida quando inattesa da parte di Osimhen e compagni che hanno letteralmente dominato la Serie A. A dimostrarlo ci sono i punti di vantaggio dalle inseguitrici e il fatto che da nessuno ormai mette in dubbio il fatto che il tricolore vada ai partenopei. Un Napoli talmente forte da aver fatto pensare anche alla possibile finale di Champions League, sogno infranto dalla concretezza del Milan di Pioli. La doppia sfida europea con i rossoneri ha lasciato qualche rimpianto, tra infortuni, squalifiche e decisioni arbitrali.

Tutto però è ormai passato e la squadra di Spalletti ora ha un grande obiettivo da centrare: conquistare matematicamente lo scudetto. Un traguardo che i partenopei sembrava impossibile da raggiungere quest’estate, soprattutto dopo l’addio di alcuni senatori. Brava però è stata la società ad individuare i giocatori giusti per far decollare la squadra. Non solo Kvaratskhelia, autentico colpo di mercato di Giuntoli, ma anche Kim che si è dimostrato insormontabile in difesa. Proprio il coreano potrebbe però ‘rovinare’ la festa scudetto al Napoli.

Kim ‘spaventa’ il Napoli

Già perché acquistato quest’estate per 18 milioni di euro, Kim Min Jae potrebbe andare via dopo soltanto un anno in azzurro.

Il problema è rappresentato dalla clausola presente nel suo contratto e valida per le prime due settimane di luglio. Dal 1° al 15 le società estere non hanno bisogno di trattare con il Napoli per strappare Kim a Spalletti, anche ad un prezzo non esagerato. Si parla, infatti, di una cifra variabile ma comunque inferiore ai 50 milioni di euro, somma non elevatissima se paragonata al rendimento avuto dal calciatore quest’anno e alla sua età (24 anni).

L’addio di Kim quindi è da mettere nel conto, anche perché finora i tentativi di rinnovargli il contratto, alzando o eliminando la clausola, non sono andati a buon fine. Così Giuntoli lavora anche al potenziale sostituto e ha messo nel mirino Giorgio Scalvini dell’Atalanta: giovane (19 anni), che conosce già la Serie A, ma anche molto costoso. Difficile che i bergamaschi lo lascino partire per meno di quaranta milioni di euro. Insomma, un investimento importante ma necessario nel caso in cui Kim andasse via. Ma ci sarà tempo per pensarci, ora c’è il traguardo scudetto da tagliare.