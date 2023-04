L’intimo è un filo: Eva Padlock fa girare la testa

Eva Padlock, nei suoi scatti sul web, è semplicemente devastante: ancora una volta, la modella mette a rischio le coronarie dei fan

Sono tante le bellezze che si sono lanciate alla conquista dei social, ma alcune continuano a lasciare il segno più di altre, con il loro fascino a dir poco esplosivo. E’ sicuramente il caso della splendida Eva Padlock, una delle modelle più seducenti del mondo.

La modella spagnola è un vero e proprio concentrato di sensualità incontenibile, divenuta semplicemente iconica grazie alla sua silhouette generosa e alle sue curve davvero capaci di bucare lo schermo. Una abitudine che del resto ha coltivato negli anni, non soltanto nei suoi shooting e nei suoi post sui social.

Eva Padlock, con i suoi scatti si sente ancora il rombo dei motori e il gas a martello

Per gli appassionati di motori e non solo, è ormai un volto riconoscibilissimo. In tanti hanno cominciato a seguirla ed apprezzarla, tra gli sportivi, in particolare per i suoi trascorsi come ombrellina della Moto GP.

Qualche anno fa, Eva regalava spettacolo sulle piste di tutto il mondo, con il pubblico delle due ruote, sugli spalti e a casa, che rimaneva senza fiato di fronte alla sua bellezza. Una presenza che tra la griglia di partenza e il paddock non poteva passare inosservata e che è entrata di prepotenza nelle case di molti spettatori.

Da allora, Eva ha notevolmente accresciuto il suo pubblico social. Su Instagram, sono oltre due milioni i suoi followers affezionati, che non si perdono un solo post, tra pose accattivanti in lingerie intima e in costume.

Eva Padlock, il lato B più illegale del mondo: un primo piano che manda davvero ko

Per Eva si può ben dire che sia estate tutto l’anno. E in vista della bella stagione la nostra beniamina non si smentisce per l’ennesima volta e ci offre una gustosissima anticipazione di quello che ci aspetta.

A bordo piscina, si esibisce in tutto il suo fare ammaliante e provocante, proponendoci una prospettiva ravvicinata del suo lato B che fa rischiare l’infarto. Un posteriore perfetto e avvolgente, con un perizoma sottilissimo che quasi sparisce tra le sue curve. Non c’è altro da aggiungere, soltanto perdersi in una visione di stordente bellezza.