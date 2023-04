Torna al Napoli, lo ha chiesto Spalletti: un giovane talento di nuovo in azzurro

Dopo il periodo passato in prestito, un giovane azzurro può tornare a Napoli: Spalletti punta su di lui

In una stagione come quella che sta vivendo il Napoli, squadra che sotto la sapiente guida di Luciano Spalletti ha dominato il campionato e si trova a pochissimi punti dalla conquista matematica del terzo Scudetto della propria storia, è difficile trovare elementi che non abbiano lasciato il segno.

Potrebbe essere questo però il caso di Bartosz Bereszyński, terzino destro arrivato a gennaio in prestito con diritto di riscatto dalla Sampdoria per svolgere il ruolo di vice del capitano Giovanni Di Lorenzo. Nessuna presenza in campionato per il polacco, che ha giocato soltanto la gara di Coppa Italia contro la Cremonese per poi sparire completamente dai radar.

Napoli, Spalletti chiede il ritorno di Zanoli: il giovane vestirà di nuovo l’azzurro

L’arrivo del polacco è avvenuto grazie ad uno scambio che ha coinvolto anche Alessandro Zanoli, giovane terzino destro che ha fatto il percorso inverso, accasandosi alla Sampdoria in prestito secco per permettergli di trovare minuti e continuare il proprio percorso di crescita.

L’obiettivo della dirigenza del Napoli sarebbe quello di puntare sul classe 2000 per il futuro, e l’esperienza maturata in blucerchiato, con 14 presenze in altrettante gare di campionato, di cui 8 da titolare, condite da un gol, contro l’Hellas Verona, e un assist, potrà risultare molto utile all’ex Carpi, che dovrà verosimilmente fare prima da rincalzo e poi raccogliere l’eredità di un leader tecnico e carismatico quale Giovanni Di Lorenzo.

Il giovane terzino sarebbe stato richiesto proprio da Luciano Spalletti, allenatore che lo ha convocato per la prima volta in prima squadra nell’estate 2021 e che lo ha fatto esordire sia in Serie A, nella vittoria casalinga per 4-0 contro l’Udinese, che in Europa League, nell’1-4 in casa del Legia Varsavia. A causa dell’infortunio occorso proprio all’attuale capitano azzurro, ha anche giocato da titolare le delicate partite contro Atalanta e Roma, fornendo buone prestazioni.

In questa stagione, invece, è arrivato l’esordio in Champions League, sempre in trasferta, nella partita vinta alla Johan Cruijff Arena per 1-6 contro l’Ajax, ma in campionato il ragazzo ha faticato a trovare lo spazio necessario, visti il grande rendimento e l’estrema affidabilità di Di Lorenzo. Il prestito a Genova gli è servito per trovare fiducia e minuti, nonostante le ambizioni dei blucerchiati siano totalmente opposte rispetto a quelle degli azzurri. Ciò che conta, però, è che il numero 59 si faccia trovare pronto una volta rientrato alla base: per la prossima stagione il Napoli potrebbe contare anche su di lui.