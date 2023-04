Futuro Spalletti, dove allenerà l’anno prossimo: una lettera svela tutto

Il Napoli si avvia a vincere il terzo scudetto con Spalletti in scadenza di contratto: una lettera svela dove allenerà il prossimo anno

La scaramanzia ha ormai lasciato il posto alla festa. La vittoria contro la Juventus ha convinto anche gli ultimi scaramantici ed ormai a Napoli è già tempo di festeggiamenti. Manca davvero soltanto l’aritmetica agli azzurri, ma è questione di poco: già domenica 30 aprile potrebbe arrivare matematicamente lo scudetto, al più tardi nella settimana successiva, tra la trasferta di Udine e la sfida in casa contro la Fiorentina.

Di ritorno da Torino, la squadra partenopea ha potuto godersi un assaggio di quel che sarà in città quando il tricolore sarà cucito sul petto con centinaia di persone che hanno accolto i calciatori all’aeroporto. Una festa continua da qui al 4 giugno per celebrare la banda di Spalletti. Già, il tecnico toscano è il ‘comandante’ di una truppa che da agosto ad oggi ha letteralmente stracciato il campionato, praticamente andato in archivio già a gennaio. E’ l’ex Inter e Roma l’artefice di un percorso senza macchia in Serie A e ora si potrà godere anche lui le giuste celebrazioni. Prima però sarà tempo di mettere in chiaro il suo futuro visto che è in scadenza di contratto a fine stagione. Il Napoli ha un’opzione per prolungare l’accordo di un anno ed ora c’è una lettera che chiarisce quel che sarà dell’allenatore.

Spalletti, futuro incerto: c’è la lettera di De Laurentiis

E’ Aurelio De Laurentiis, stando a quanto riportato dal ‘Corriere del Mezzogiorno’, ad aver preso carta e penna ed aver scritto a Luciano Spalletti. Tutto è avvenuto il giorno dopo l’eliminazione dalla Champions League ad opera del Milan.

Il presidente azzurro ha voluto ribadire al tecnico l’intenzione di continuare con lui in panchina, esercitando l’opzione presente sul contratto, e ribadendogli la stima e la fiducia della società. Un gesto importante, arrivato in un momento particolare della stagione. Ora servirà un incontro tra le parti, anche per un riconoscimento economico di quanto fatto quest’anno dall’allenatore. Lo scudetto è ormai in arrivo e il Napoli non ha intenzione di privarsi di chi ha condotto la squadra verso un traguardo che a inizio stagione sembrava impossibile da raggiungere. Invece è diventato realtà ed allora De Laurentiis e Spalletti continueranno insieme. Appuntamento nelle prossime settimane per formalizzare il rinnovo e programmare il futuro. Prima però c’è un presente da godersi con la gioia per lo scudetto in arrivo che si fa fatica a trattenersi in attesa della matematica.