Diletta Leotta irriconoscibile: look inusuale per le vie di Milano

Così non l’abbiamo davvero mai vista. Diletta Leotta, nei giorni scorsi, è apparsa irriconoscibile per le vie di Milano.

Un nuovo look è sempre un segnale di grandi cambiamenti. Solitamente accade per le donne: un differente taglio di capelli rispetto al passato, un indumento diverso che non hai mai indossato, colori e accessori a cui non sei abituata. Qualcosa di nuovo sta accadendo.

Ma non sempre, come il caso che vi stiamo per raccontare, i cambiamenti rappresentano un segnale negativo. Spesso nascondono una nuova esigenza fisica, qualcosa che sta mutando dentro di te e ti porti dentro. E allora il nuovo look, il differente modo di vestire, rappresenta non solo la trasformazione in atto, ma anche le esigenze che gli abiti che indossi siano in qualche modo confacenti a quello di cui il tuo corpo ha bisogno.

Diletta Leotta, bella e affascinante come sempre, ci aveva fin qui abituato, sia sui social, sia nelle apparizioni in tv, sia nelle uscite pubbliche, ad abiti attillati, che mettessero giustamente in evidenza le sue forme da maggiorata: vita stretta, seno prorompente.

Diletta Leotta non si nasconde più: eccola in versione premaman

L’avvenente giornalista catanese, però, si è presentata in giro per Milano, e forse ce lo aspettavamo, con un look davvero inedito, indossando abiti premaman, quindi molto larghi e comodi per non stringere la vita e per consentirle di camminare serena.

Non è più il caso di nasconderlo: per Diletta Leotta è arrivato quel cambiamento di vita che ogni donna desidera, che rappresenta una speranza, un sogno da coronare. Diletta è al terzo mese di gravidanza, ormai. E solo da pochi giorni ha rivelato che diventerà mamma, accanto al compagno, il portiere tedesco Loris Karius.

Lo scorso 24 marzo, la coppia ha confessato pubblicamente la maternità, come tutti sospettavano, della giornalista catanese. E ora non c’è più ragione di nasconderlo. Diletta Leotta è al settimo cielo: la vediamo in giro per Milano guardare le vetrine, pensare già al corredino del suo futuro bimbo.

Sorride alla gente, non si nasconde dai fotografi: non c’è che dire per lei è un momento davvero magico. Dopo la lunga relazione, avuta durante il Covid, con il pugile King Toretto, e la fugace liason con l’attore turco Can Yaman, ecco arrivare improvviso il nuovo amore. Ancora uno sportivo, ancora un super muscoloso. Loris Karius è un portiere tedesco che gioca nella Premier League: Diletta è innamoratissima del suo biondo gigante teutonico, lo è dal primo giorno.

Una gravidanza per tanto voluta, cercata, sognata, che per lei che ha superato i trenta arriva nel momento giusto. Ed è giusto godersela tutta, fino in fondo.