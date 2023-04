Non ha convinto: addio Napoli dopo un solo anno

Il calciatore non ha convinto del tutto la dirigenza azzurra. Dopo solamente un anno dal suo arrivo è già pronto a lasciare Napoli

A quanto pare non è riuscito a convincere del tutto Luciano Spalletti. il mister ha dato il suo “via libera”, alla dirigenza, di trovargli una nuova sistemazione a partire dalla prossima stagione.

Il calciatore non ha per nulla convinto. Anzi, quando è stato chiamato in casa, ha deluso completamente le aspettative. Dopo una sola stagione in azzurro verrà (quasi sicuramente) ceduto.

Napoli, Spalletti lo ha bocciato: andrà via

Mancano ancora pochissime giornate alla fine del campionato. Il Napoli e la città si sta preparando ad una grandissima festa che manca da ben 33 anni. Oramai lo scudetto è davvero ad un passo. Ancora qualche altro match e poi si potrà festeggiare. A dire il vero i preparativi sono iniziati da un bel po’ di settimane. Nel frattempo, però, si sta già pensando alla prossima stagione sportiva.

In particolar modo per quanto riguarda il calciomercato. Quello in uscita. Tra i nomi che spuntano c’è quello di Alessio Zerbin. L’attaccante è stato acquistato dai partenopei nel 2017 che lo hanno fatto continuare a crescere nel settore giovanile. Nella Primavera era una delle punte di diamante. Poi una serie di prestiti tra Serie C e B. Viterbese, Cesena, Pro Vercelli e poi la definitiva esplosione con il Frosinone.

Tanto è vero che, le sue ottime prestazioni in terra ciociara, gli sono vale la convocazione nella nazionale maggiore di Roberto Mancini (con tanto di esordio contro l’Ungheria in Nations League). Questa stagione la conferma in azzurro, ma i risultati sono stati deludenti. Nonostante sia stato schierato pochissime volte in tutte le competizioni (solamente 11 presenze) non ha convinto del tutto il proprio allenatore.

Luciano Spalletti ha dato il suo “ok” per la cessione a titolo definitivo. Molto difficile, a questo punto, l’ipotesi che porta ad un prestito. Nonostante il contratto in scadenza il 30 giugno del 2027, il calciatore potrebbe essere ceduto ad una cifra importante a qualche altro club di Serie A. Le offerte per lui di certo non mancano. Nella sessione invernale era arrivata anche una importante richiesta da parte del Bologna.

Gli stessi felsinei che, però, non sono riusciti a trovare un accordo. A questo punto non è assolutamente da escludere che possano riprovarci la prossima stagione. Da non scartare nemmeno le ipotesi che portano il classe ’99 a squadre come Sassuolo oppure qualche neopromossa pronta a puntare su di lui. La sua valutazione si aggira intorno ai 6-7 milioni di euro.