Altro club deferito: penalizzazione certa

Un altro club sarà deferito nel giro di poco tempo e la penalizzazione è certa. Andiamo a vedere nei dettagli come cambia la classifica.

Siamo entrati nella parte finale di questa stagione, ma sono diverse le squadre finite nel mirino della FIGC che le classifiche continuano ad essere sub iudice e questo rischia di ritardare la fine di un campionato o l’inizio degli spareggi promozione.

Secondo quanto riferito da tuttomercatoweb.com, un club è ormai prossimo al deferimento e, di conseguenza, la penalizzazione è certa. Una decisione che è destinata a stravolgere completamente la classifica e naturalmente a portare anche delle novità importanti per il prosieguo del campionato. Ecco le ultime.

Club deferito: cambia tutto, ecco i dettagli

A differenza di quanto successo in passato, la FIGC in questa stagione ha deciso di alzare l’attenzione e aumentare i controlli per verificare che tutto sia a norma. Questo ha portato a diverse penalizzazioni, ma la vicenda non è assolutamente finita qui e si rischia nelle prossime settimane di avere altre situazioni molto simili con i campionato che ancora una volta rischiano di slittare e naturalmente si potrebbe avere non pochi problemi per le squadre che sono coinvolte nella competizione.

Stando alle ultime indiscrezioni, il Siena presto dovrebbe avere due punti di penalizzazione e questo porterebbe ad uno slittamento dei play-off di Serie C. Il 30 aprile è fissato l’inizio della competizione, ma ora il tutto potrebbe essere rinviato a metà maggio visto che i bianconeri con questa decisione sarebbero fuori dagli spareggi con la Recanetese dentro.

La decisione finale sarà presa il 27 e sono molte le squadre in attesa di capire il proprio destino. Il rischio plausibile è quello di avere il tutto spostato di una ventina di giorni e quindi la finale non più l’11 giugno, ma il 21. Una situazione che sembra creare problemi maggiori alle squadre che sono già nella fase nazionale considerando che dovranno stare ferme un mese. Ma vedremo cosa succederà nelle prossime settimane.

Serie C: il Siena ad un passo dal deferimento

Il Siena potrebbe perdere i play-off per un deferimento arrivato al termine della stagione. Due punti di penalizzazione per il mancato pagamento degli stipendi che potrebbero creare non poche polemiche considerando che il campionato è ormai terminato e alla fine la penalità si poteva pagare direttamente il prossimo anno.

Ora resta da capire il destino dei play-off. L’ipotesi è quella di uno slittamento, ma si rischia di andare per le lunghe e quindi bisognerà aspettare il 27 aprile per avere un quadro molto più chiaro della situazione.