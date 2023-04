Paola Di Benedetto, camicia aperta e lato A in fuorigioco

Paola Di Benedetto sfodera tutto il suo fascino come al solito, la modella e showgirl in un primo piano davvero esagerato

Paola Di Benedetto si conferma ancora una volta una delle bellezze italiane più amate in assoluto. La modella e showgirl, in questi anni, ha conquistato tantissimi con il suo fascino insieme acqua e sapone e prorompente, a suon di scatti e momenti da ricordare sul web, in tv e non solo.

Paola, lo sappiamo, è uno dei personaggi al femminile più poliedrici del mondo dello spettacolo. La 28enne vicentina si è imposta non soltanto come modella ma anche come presentatrice televisiva e radiofonica. Ottenendo sempre riscontri fatti di ammirazione incondizionata da parte del pubblico.

Paola Di Benedetto, anche dall’altra parte dell’oceano non dimentica i suoi fan e regala scatti pazzeschi

L’ex Madre Natura di Ciao Darwin e vincitrice del GF Vip nel 2020 è adorata dai suoi fan per la sua bellezza ma anche per il suo carattere gioviale, sorridente e genuino. E non sorprende che l’appuntamento con le sue pagine social sia imperdibile e irrinunciabile.

In tanti, stanno seguendo le sue gesta anche in questo momento. Paola è lontana dall’Italia e sta trascorrendo un periodo negli Stati Uniti. Unendo piacere e lavoro, sta regalando scatti sensazionali come sempre, con quel tocco di sensualità in più che naturalmente non guasta. E per i suoi numerosissimi ammiratori su Instagram (oltre un milione e 700 mila followers) è sempre festa grande.

Paola Di Benedetto, la cartolina più bella di sempre per gli ammiratori: le curve fanno capolino sotto la camicetta, esplosiva come al solito

Tra le varie prospettive da urlo, Paola non si è certo smentita e ha offerto una ‘cartolina’ di quelle da mettere in bacheca tra i ricordi più belli. Nella splendida location californiana di Palm Springs, non passa inosservata e colpisce dritta al cuore.

Sguardo dolce e micidiale al tempo stesso, posa protesa in avanti verso l’obiettivo. E da sotto la camicetta spunta il solito top incontenibile e dinamitardo, che quasi buca lo schermo. Una visione ipnotica da mandare in loop e che accende la passione e la fantasia. Non c’è nemmeno da chiedersi quale sia stata la reazione dei fan, che si sono precipitati a depositare like e commenti entusiasti sulla sua bacheca.