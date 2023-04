Doppio importante addio in vista per il Napoli, pronto a salutare due big in estate: che tesoretto in arrivo per De Laurentiis.

Termina con tanto amaro in bocca il cammino in Champions League del Napoli, che ha dovuto arrendersi, pur non senza lottare, ad un Milan dimostratosi superiore tra andata e ritorno. Dopo la sconfitta di misura di San Siro, la squadra di Spalletti non è riuscita ad imporsi sui rossoneri neanche al Maradona, pareggiando anzi i conti solamente negli ultimissimi minuti del match. Ha però ben poco da piangersi addosso il club partenopeo, che è pronto a festeggiare lo storico traguardo della conquista dello scudetto.

Ovviamente sarà però prima necessario guadagnarsi l’aritmetica certezza di ciò, e a tal proposito il Napoli è ora deciso a rialzarsi già a partire dal prossimo big match in casa della Juventus. Nel mentre prosegue anche la programmazione in vista del prossimo calciomercato estivo da parte della dirigenza azzurra, decisa a sfruttare al meglio questo importante appuntamento. Per questa finestra di mercato, in casa Napoli sarebbe inoltre già ad oggi stato deciso il pesante addio di ben due big.

Calciomercato Napoli, salutano un centrocampista ed un attaccante: maxi tesoretto in arrivo per De Laurentiis

Dopo lo scorso sfavillante calciomercato estivo, obiettivo del Napoli nella prossima sessione di mercato sarà più che altro quello di trattenere il maggior numero di gioielli in rosa possibile. La dirigenza partenopea si sta dunque concentrando sulle cessioni degli elementi più sacrificabili dell’organico a disposizione di Luciano Spalletti. Tra questi, figurerebbero in primis i nomi di ben due big.

Trattasi di Lozano e Zielinski, entrambi in scadenza a giugno 2024 e con un rinnovo di contratto ancora in altissimo mare. A riportarlo è La Gazzetta dello Sport, che afferma come l’unica opzione per l’attaccante e il centrocampista sia un prolungamento di contratto al ribasso. Un’opzione che entrambi i giocatori non hanno nemmeno preso in considerazione, viste le loro richieste al contrario al rialzo.

Il Napoli, onde evitare un doppio addio a parametro zero l’anno prossimo, è dunque intenzionato a cedere già in estate i loro cartellini, da cui la dirigenza azzurra vorrebbe guadagnare quantomeno una cifra di almeno 50 milioni di euro. Con questo importante introito si potranno trattenere con più forza i top player al servizio di Luciano Spalletti, e al contempo formulare i rinnovi di contratto più corposi, con quello di Kvaratskhelia al primo posto (per lui pronta una maxi offerta fino al 2028).