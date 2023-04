Claudia Ruggeri, l’asciugamano copre troppo poco: spettacolo piccante

Claudia Ruggeri in una posa spettacolare che mette in evidenza come al solito la sua fisicità prorompente: visione da applausi

La stagione di Avanti un Altro, come al solito, si sta rivelando un grande successo televisivo di pubblico. Da anni, il popolare quiz show di Canale 5 è uno dei programmi di punta dell’emittente e nella fascia preserale ottiene sempre ottimi ascolti. Questo anche grazie alla presenza impagabile della fantastica Claudia Ruggeri.

Nella trasmissione condotta da Paolo Bonolis e Luca Laurenti, è lei uno dei valori aggiunti. Vera e propria mattatrice alla guida delle altre bellezze del ‘minimondo’, illumina lo studio con il suo fascino verace e prorompente.

Claudia Ruggeri, la Miss più amata dagli italiani: applausi a scena aperta

39 anni, Claudia ormai da diversi anni è il volto femminile di punta di Avanti un Altro. Numerose le bellezze che si susseguono nel corso del gioco e che accendono la passione e la fantasia degli ammiratori, ma come lei non c’è nessuna.

Non è un caso che per la sua eleganza, sia stata insignita del titolo di Miss. E naturalmente anche sui social è ormai una star indiscussa, con un seguito di ammiratori fedele che non si perde nemmeno un suo scatto. Su Instagram, Claudia può vantare un pubblico numeroso da oltre un milione e 300 mila followers. E naturalmente non fa mai mancare scatti pazzeschi che mettono a dura prova la tempra dei fan.

Claudia Ruggeri, il relax che alza la temperatura: curve sempre più incontenibili

Uno degli ultimi scatti la ritrae in un momento di relax, distesa su un lettino. Con un accappatoio che la copre, ma non troppo, infiammando immediatamente l’atmosfera.

Anche così, le curve stratosferiche di Claudia, da sempre uno dei suoi punti di forza, sono perfettamente intuibili. Un vedo/non vedo del tutto peculiare che però è più che sufficiente a scatenare i fan con commenti di ogni sorta e like a profusione. Un copione che si ripete da tempo ma che non viene mai a noia. E’ davvero impossibile resistere alla sensualità incontenibile di Claudia. Che dal canto suo ha già dimostrato di avere una certa nostalgia dell’estate e sta scaldando i motori per una serie di foto in costume che sicuramente daranno spettacolo.