Guardiola-Napoli, l’annuncio fa impazzire i tifosi: un sogno

Pep Guardiola è rimasto conquistato dal Napoli e l’annuncio ha fatto impazzire i tifosi: il sogno è possibile.

Il Napoli non è riuscito a qualificarsi per le semifinali di Champions League venendo eliminato dal Milan dopo aver perso 1-0 l’andata e pareggiato 1-1 il ritorno.

Gli azzurri, però, possono essere fieri della cavalcata europea che li ha visti grandi protagonisti, conquistando tifosi ed avversari per il gioco espresso. Per il Napoli sono piovuti solo complimenti dopo l’eliminazione e sono arrivate anche parole importanti da parte di un allenatore come Pep Guardiola che è rimasto davvero folgorato dai partenopei. Il tecnico spagnolo ha poi fatto un annuncio che ha stuzzicato non poco i sogni dei tifosi azzurri, letteralmente impazziti dopo le sue parole.

Guardiola conquistato dal Napoli: le sue parole fanno sognare i tifosi

L’eliminazione contro il Milan non cancella l’ottimo percorso fatto dal Napoli in Champions League e ciò è stato riconosciuto da tutti, anche da un allenatore del calibro di Pep Guardiola. L’allenatore spagnolo del Manchester City, approdato in semifinale dopo aver eliminato il Bayern Monaco, ha voluto parlare anche degli azzurri in conferenza stampa, facendo sognare i tifosi partenopei con le sue parole. Guardiola ha ammesso di essere rimasto davvero impressionato dal gioco del Napoli e che è uscito dalla Champions League solo per dei dettagli che, in una competizione del genere, fanno la differenza. L’allenatore dei Citizens ha riconosciuto l’ottimo cammino del Napoli ed ha poi voluto fare un annuncio che ha fatto sognare i tifosi azzurri.

Guardiola si è detto infatti sicuro che il Napoli vincerà lo scudetto e che prossimo anno sarà di nuovo in Champions League dove riproverà ad arrivare fino in fondo, avendo tutte le carte in regola per crederci. Riguardo al doppio confronto con il Milan, inoltre, anche l’allenatore spagnolo ha riconosciuto come potesse esserci un rigore per gli azzurri e che avrebbe potuto fare molta differenza se fosse stato concesso e segnato. Parole di stima importanti quelle di Guardiola che fanno davvero sognare i tifosi azzurri che sperano di rivedere il Napoli compiere un’impresa simile il prossimo anno, con la differenza di poter festeggiare finalmente la prima storica qualificazione alle semifinali di Champions League.

Semifinali che, come detto, disputerà proprio il Manchester City di Guardiola che affronterà il 9 ed il 17 maggio il Real Madrid in quella che sarà a tutti gli effetti una vera e propria finale anticipata. Dall’altro lato, invece, il Milan sfiderà l’Inter in un derby che si preannuncia infuocata e che ci regalerà almeno una squadra italiana nella coppa europea per club più prestigiosa al mondo.