Il regalo per la semifinale arriva dal Sassuolo: colpo Inter

L’Inter di Simone Inzaghi sembra avere una doppia identità, una sorta di Dr. Jekyll e Mr. Hyde. Il rendimento in campionato è tra le peggiori della classe ma in Champions gli azzurri viaggiano a vele spiegate.

Dopo 13 anni di assenza la Beneamata è tornata a disputare una semifinale di Champions League, e come venti anni fa, l’avversario di turno saranno gli odiosissimi cugini del Milan.

Il traguardo raggiunto inaspettatamente dalla squadra di Inzaghi porta ai nerazzurri, non solo la gloria di essere ritornata tra le prime quattro squadre d’Europa, ma anche importanti introiti da poter reinvestire sul mercato. Grazie al passaggio in semifinale, infatti, la dirigenza nerazzurra potrà fare un regalo al proprio tecnico: l’obiettivo è stato individuato tra le fila del Sassuolo.

Regalo per Inzaghi: occhi puntati sul Sassuolo

La spenta squadra vista a San Siro contro il Monza, non sembrava nemmeno lontana parente di quella che ha regolato nel doppio confronto il temibile Benfica. In campionato i nerazzurri stanno vivendo una crisi senza precedenti, con nette difficoltà anche sotto porta.

In Europa, invece, solo nel match di ritorno contro i portoghesi la squadra di Inzaghi ha messo a segno ben tre reti. L’attacco, inoltre, in vista della prossima stagione resta una delle maggiori incognite all’interno della rosa nerazzurra. Al momento nessuno sembra essere certo della riconferma con Lukaku e Correa sulla lista dei partenti, Dzeko sempre più avanti con l’età e Lautaro sacrificabile in caso di offerta a tre cifre. Per questo Marotta e Ausilio stanno monitorando alcuni profili e tra questi ce ne sarebbe uno in forza al Sassuolo. Si tratta di Armand Laurienté, esterno francese al primo anno in Serie A.

Dopo un piccolo periodo di ambientamento l’ex Lorient è diventato un titolare inamovibile dei neroverdi, risultando decisivo nel tirare fuori la squadra di Dionisi dalle zone pericolose della classifica. Su di lui è vivo l’interesse del Napoli e di qualche club estero. Il francese è un classe ’98 e in questa sua prima stagione in Serie A ha messo a referto 7 gol e 6 assist in 23 presenze. Per strapparlo al Sassuolo serviranno oltre 20 milioni di euro ma il rischio che si scateni un’asta per accaparrarselo è molto alto. L’Inter potrebbe, dunque, sfruttare gli introiti dell’accesso in semifinale per mettere la freccia e bruciare sul tempo le avversarie.